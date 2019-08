Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi | Paratici ammette | “contenti degli

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Neymar possibilità per la Juventus : Resta probabilmente uno degli argomenti principali di calciomercato, considerando che ci si avvia alla chiusura delle trattative, prevista per il 2 settembre: si parla del possibile trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti il giocatore brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e rilanciarsi in un altro campionato, probabilmente la meta più ambita resta sempre la Spagna, ma non è da escludere un possibile approdo in Italia. ...

Neymar Juventus – Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c'è la possibilità che

Rakitic Juventus – Secondo quanto riportato da Tuttosport , continuano i contatti fra Juventus e Barcellona. La formula studiata dalla Juve per arrivare al croato, è quella dello scambio tra Emre Can ed Ivan Rakitic. Il Barcellona, che ha a disposizione calciatori del calibro di De Jong, Arthur, Busquets ed il giovanissimo Alena (ai quali vanno aggiunti

Neymar Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato dai colleghi spagnoli di "El Chiringuito TV", il Barcellona si sarebbe ufficiosamente tirato indietro per la corsa a Neymar. L'attaccante brasiliano, quindi, potrebbe aprire alla Juventus, ma restano da valutare diversi dettagli. Di fatto, Paratici vorrebbe puntare forte su Icardi dopo aver

Napoli - le parole di Allan e Di Lorenzo : dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella con la Juventus : Due giorni all’esordio in campionato per il Napoli, che inizierà la stagione a Firenze sabato sera alle 20,45. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista allan ha voluto dare la carica: “Io sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c’è una battaglia da fare in serie A. ...

Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, e come evidenziato anche da quella francese, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Neymar. Un sogno nel cassetto last minute da parte della dirigenza bianconero, confermato totalmente dai colleghi spagnoli. Una notizia che, ora come ora, non trova conferme in Italia. Perchè Neymar

Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "AS", la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe

Lichtsteiner - nuova avventura per l’ex terzino della Juventus : lo svizzero riparte dalla Bundesliga : Conclusa l’avventura con l’Arsenal, Stephan Lichtsteiner riparte dalla Bundesliga. Il terzino svizzero ha sottoscritto un contratto annuale con l’Augsburg e potrebbe esordire già nel prossimo week-end contro l’Union Berlino. “L’Augusta è un club che è cresciuto molto negli ultimi anni – le prime parole di Lichtsteiner in bianco-rosso-verde –. Per me questo trasferimento è esattamente la sfida ...

Cessioni Juventus – Nuovo problema in casa Juve. Gli esuberi annunciati da Sarri stanno creando qualche problema all'operato della dirigenza. Con Ramsey, Pjanic, Rabiot, Emre Can, Khedira e Bentancur che chiudono gli spazi, Blaise Matuidi rischia di rimanere fuori dalla lista Champions della ?Juventus che ha in mente Maurizio Sarri. Questo lo scenario descritto tra le pagine de La Gazzetta

Calciomercato Serie A - cosa manca? Il punto : dalla Juventus alla Sampdoria : Due settimane alla chiusura del mercato. Soltanto 5 giorni all’avvio della prossima stagione di Serie A e molte squadre, se non tutte, hanno ancora qualche vuoto da colmare. In particolare, ci concentreremo su 10 squadre. Juventus La Juventus era già completa ed ha aggiunto ulteriore qualità alla rosa. Il principale compito di Paratici sarà sfoltire un organico che vanta troppi giocatori. A partire dovranno essere almeno uno se no ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : “Nome nuovo per l’attacco - si pensa a Moussa Dembelé” : Calciomercato Juventus – Proseguono frenetici i ritmi della dirigenza bianconera per quanto riguarda i movimenti di questa sessione estiva. Dopo l’operazione Cancelo-Danilo e le difficoltà a piazzare i calciatori in uscita, secondo la stampa francese la troupe di Paratici ha messo gli occhi su un attaccante francese. L’Equipe, infatti, parla di un interessamento per Moussa Dembelé. I campioni d’Italia – scrive ...

Calciomercato Juventus - dalla Germania : “Dietrofront Bayern Monaco per Mandzukic” : Calciomercato Juventus, sempre più complicata la situazione relativa alle uscite in casa bianconera. Diversi i calciatori ‘in più’, come fatto sapere nei giorni scorsi, ma tanta difficoltà a piazzarli. Tra questi, Mario Mandzukic, su cui il Bayern Monaco aveva fatto più di un tentativo. Adesso, fanno sapere dalla Germania, i bavaresi non hanno più intenzione di trattare per il ritorno del croato. Lo riferisce la ...

Calciomercato - le ultime : il sogno della Fiorentina è Ribery - i 6 calciatori ‘tagliati’ dalla Juventus : Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese ...