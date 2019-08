Juve Stabia | il presidente Langella chiama a raccolta i tifosi | “Abbiamo bisogno di tutti”

Juve Stabia - ufficiale l’ex milanista Kingsley Boateng : il comunicato e le prime dichiarazioni : S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con la Ternana Calcio, per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto, dell’esterno d’attacco, Kingsley Boateng, classe 1994. L’ esterno ghanese naturalizzato italiano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’ A.C.Milan, in serie A ha vestito la maglia del Catania Calcio, facendo registrare 6 presenze. In serie ...

Serie B - cambiano giorno e orario di Juve Stabia-Pisa : Serie B, cambiano giorno e orario di una partita della seconda giornata: Juve Stabia-Pisa, due delle neopromosse dalla terza Serie, si affronteranno nel secondo turno del campionato cadetto. Ma, come comunicato dalla stessa Lega B attraverso una nota, la partita è stata posticipata: non più sabato 31 agosto alle 21, ma domenica 1 settembre alle 18.L'articolo Serie B, cambiano giorno e orario di Juve Stabia-Pisa sembra essere il primo su ...

Calciomercato Serie B e C : colpo Juve Stabia - l’Empoli prende un baby dall’Inter - cessione Catania : Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità. S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in Serie A nel 2006, ha ...

Diretta/ Juve Stabia Imolese - risultato live 1-1 - : si va ai supplementari : Diretta Juve Stabia Imolese streaming video e tv, quote, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 11 agosto,.

Juve Stabia - accordo per il nuovo Top Sponsor : S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare che è stato raggiunto l’accordo con il top Sponsor Autoshopping, che sarà posizionato come secondo di maglia per l’intera stagione agonistica 2019/20. Nata negli anni ’50, grazie all’impegno, alla professionalità e allo spirito imprenditoriale del suo fondatore, Gaetano Spera, l’azienda Autoshopping con sede a San Vitaliano ha compiuto un processo di crescita costante nel suo settore, fino ad ...

Fazio è un calciatore della Juve Stabia : S.S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore Pasquale Fazio, classe 1989, proveniente dalla Ternana Calcio. Pasquale Fazio, in serie cadetta con le maglie di Ternana e Trapani, ha fatto registrare complessivamente oltre cento presenze, con quattro reti all’attivo. Il difensore, nativo di Messina, con le fere umbre ha disputato ben cinque campionati di serie B, ...

Spada Roma è il nuovo Main Sponsor della S.S. Juve Stabia : E’ Spada Roma il nuovo Main Sponsor della Juve Stabia per la Stagione 2019 – 2020 in Serie BKT. S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare che è stato raggiunto l’accordo con il Main Sponsor Spada Roma, azienda napoletana di abbigliamento che legherà da oggi il suo brand a quello delle Vespe in Coppa Italia TIM e per tutto il campionato di Serie BKT 2019/20. Il GRUPPO COLELLA, titolare di numerosi store in tutta Italia è attivo dal 1986 ...

Juve Stabia - la precisazione sulla proprietà : il comunicato ufficiale del club : “S.S. Juve Stabia fa riferimento a quanto pubblicato, su un quotidiano nazionale, circa una presunta violazione della normativa Figc in tema di doppie proprietà nell’ambito di società calcistiche. Nel particolare si fa riferimento alla Juve Stabia ed al Trapani affermando che le due società avrebbero un unico proprietario. In relazione a quanto innanzi evidenziato ed al fine di evitare false informazioni che potrebbero mirare ...

Calendario Serie B - la prima giornata : derby Crotone-Cosenza - spettacolare Empoli-Juve Stabia - tutto il programma : Calendario Serie B – Attesa per l’inizio del campionato di Serie B con la compilazione dei calendari. Martedì 6 agosto, prende il via ufficialmente alle ore 20 la stagione ufficiale della Serie BKT 2019/2020. Sarà infatti presentato il Calendario nel meraviglioso scenario del Chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi di Ascoli e una delle tante ricchezze dei 20 luoghi del Campionato degli Italiani, simbolo di ...

Juve Stabia - arriva il centrocampista Izco : S.S.Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore argentino Mariano Julio Izco, classe ’83. L’esperto centrocampista, nativo di Buenos Aires, approdato in Italia nel 2006 ha vestito, in serie A, le maglie del Catania Calcio, dell’A.C.Chievo Verona e dell’F.C. Crotone, totalizzando, nella massima serie, oltre 270 presenze. Dal mese di febbraio 2019 ha vestito, in serie ...

Sampdoria - il gesto di Quagliarella : l’attaccante si abbona alla… Juve Stabia : L’attaccante Fabio Quagliarella si sta preparando per la prossima stagione con l’intenzione di confermarsi grande protagonista anche nel prossimo campionato e confermarsi tra i re dei goleador. Nel frattempo il calciatore blucerchiato ha deciso di manifestare la sua vicinanza alla Juve Stabia, squadra del cuore sottoscrivendo un abbonamento alla Tribuna Vip per la prossima stagione. Il gesto ovviamente non è passato inosservato ...

Abbonamenti - Juve Stabia tocca quota 2000 : sono 1759 quelli della Reggina : Fervono i preparativi, in casa Juve Stabia, per affrontare da protagonisti la prossima stagione agonistica 2019/2020, che vedrà le vespe ai nastri di partenza del prestigioso campionato di serie B. La tifoseria, aderendo agli inviti della Dirigenza della Juve Stabia, sta facendo la sua parte attraverso la sottoscrizione degli Abbonamenti, al momento sono 2000 gli Abbonamenti staccati, l’obiettivo è arrivare a 3000, è stato deciso di ...