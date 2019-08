Jova Beach Party | Plan de Corones Scaletta | un' esperienza diversa dalle altre

Jova Beach - confermato l'evento a Montesilvano il 7 settembre "Valgono i biglietti di Vasto" : Pescara - "Montesilvano! Abruzzo! Posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre Jova Beach Party sarà sulla spiaggia di Montesilvano!". Lo scrive su Facebook Jovanotti, mentre in Prefettura, a Pescara, si sta concludendo il relativo incontro finalizzato a valutare la fattibilità dell'evento sulla spiaggia montesilvanese. L'artista sottolinea che "valgono i biglietti di Vasto (Chieti), ...

Jovanotti a Montesilvano recupera il Jova Beach Party di Vasto : Jovanotti a Montesilvano (Pescara): mancano ormai poche ore all'ufficialità ma sembra che l'evento dello scorso 17 agosto a Vasto (Chieti) debba essere recuperato il prossimo 7 settembre a Montesilvano (Pescara). La comunicazione è giunta da Trident, organizzatore del Jova Beach Party, ma anche dallo stesso artista che nelle scorse ore ha invitato i fan ad attendere comunicazioni ufficiali a proposito del recupero della tappa. Mancano gli ...

Jova Beach PARTY - LIDO DEGLI ESTENSI/ Scaletta - è grande festa : 'trionfa l'amore' : JOVA BEACH PARTY, LIDO DEGLI ESTENSI: Scaletta, torna Lorenzo JOVAnotti. Il cantante fa però un appello al pubblico e dà il via allo show!

Jova Beach Party - Lido degli Estensi/ Scaletta - l'appello del cantante : 'Lasciate..' : Jova Beach Party, Lido degli Estensi: Scaletta, torna Lorenzo Jovanotti. Il cantante, prima dell'inizio, fa però un appello al pubblico

Jova Beach Party - Lido degli Estensi/ Scaletta - i token usati come moneta virtuale : Jova Beach Party, Lido degli Estensi: Scaletta, torna Lorenzo Jovanotti con altre grandi novità all'interno dell'evento musicale principe dell'estate 2019.

Jova Beach PARTY - LIDO DEGLI ESTENSI/ Scaletta - Jovanotti : 'Non vedo l'ora!' : JOVA BEACH PARTY, LIDO DEGLI ESTENSI: Scaletta, torna Lorenzo JOVAnotti con un'altra data del suo splendido tour su tutte le spiagge del nostro paese.

Jova Beach Party - Lido degli Estensi/ Scaletta : 8 ore di musica senza sosta : Jova Beach Party, Lido degli Estensi: Scaletta, torna Lorenzo Jovanotti con un'altra data del suo splendido tour su tutte le spiagge del nostro paese.

Jovanotti a Lido Degli Estensi : info scaletta e ultimi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Lido Degli Estensi per un concerto all'Arenile - Porto Canale. La nuova tappa del Jova Beach Party è attesa per domani, martedì 20 agosto, con importanti modifiche alla viabilità. Due le zone in cui l'accesso ai veicoli sarà limitato: la zona rossa e la zona gialla saranno allestite nei pressi dell'area dell'evento. La zona rossa sarà esclusivamente pedonale mentre nella zona gialla saranno operate modifiche alla circolazione e ...

Jovanotti ricorda Nadia Toffa al Beach Party : Bella è per lei : Lorenzo Cherubini ha dedicato una sua famosa canzone alla giornalista e conduttrice storica de Le iene, tragicamente scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga lotta contro il cancro. "Calda come il mare... mentre ti allontani stai con me forever. Bella". Queste ultime sono solo alcune delle emozionanti parole di Bella, una hit che Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha voluto dedicare alla compianta giornalista ed ex conduttrice ...

Jova Beach party - la dolce dedica di Jovanotti a Nadia Toffa : a Policoro canta “Bella” : “Questa è per Nadia”. Durante l’ultima tappa del Jova Beach party, a Policoro, in Basilicata, Jovanotti ha dedicato una canzone alla Iena Nadia Toffa, morta recentemente a causa di un cancro. Il cantante ha scelto il brano preferito della conduttrice, “Bella”, già intonato una volta durante la trasmissione di Italia 1. L'articolo Jova Beach party, la dolce dedica di Jovanotti a Nadia Toffa: a Policoro canta ...

Jova Beach party - a Policoro c’è anche la campionessa Benedetta Pilato : lui la invita sul palco e poi fanno un selfie di gruppo : Benedetta Pilato, la giovanissima campionessa azzurra, vincitrice di un argento ai Mondiali di Nuoto 2019, ha festeggiato la medaglia anche insieme al suo idolo, Jovanotti. Il cantante durante la tappa di Policoro del suo tour estivo per le spiagge, ha invitato la 14enne sul palco. “Noi tutti insieme ti auguriamo una grande carriera. Portaci tante medaglie d’oro, ma soprattutto sii felice. Se è il nuoto che ti rende felice, ...

Jova Beach PARTY - POLICORO/ Scaletta - info sul concerto : lo show iniziato a Bernalda : JOVA BEACH PARTY, POLICORO: Scaletta, canzoni e le altre date del tour. Lorenzo JOVAnotti continua a dare spettacolo in giro per l'Italia.

Jova Beach Party - 'no' a Pescara per organizzatori 'Criticità logistiche non superabili : Pescara - È arrivato un definitivo 'no' circa la fattibilità del Jova Beach Party a Pescara: proprio mentre il sindaco Carlo Masci e l'assessore ai Grandi eventi, Alfredo Cremonese erano al lavoro "per attuare tutte le verifiche del caso", il manager di Jovanotti, Maurizio Salvadori, fa sapere che "seppur la zona spiaggia della Madonnina può risultare idonea, esistono criticità logistiche non ...

Jova Beach Party - Policoro/ Scaletta - info sul concerto : biglietti ancora disponibili : Jova Beach Party, Policoro: Scaletta, canzoni e le altre date del tour. Lorenzo Jovanotti continua a dare spettacolo in giro per l'Italia.