Jack Miller MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Ottimo terzo posto | la moto sta crescendo

MotoGp – Ducati ufficializza il rinnovo di Jack Miller : il pilota australiano firma un annuale : Dopo diversi giorni d’attesa è arrivata la conferma ufficiale: Ducati Pramac e Jack Miller saranno ancora insieme nella stagione 2020 Alcuni rumor di mercato lo davano già escluso, pronto a lasciare il posto al ritorno di Jorge Lorenzo, ma la Ducati ha deciso di tenersi ben stretta Jack Miller per un’altra stagione. Il pilota australiano ha infatti firmato un rinnovo annuale, con scadenza alla fine della stagione 2020, che gli ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : Jack Miller esagera e scivola in curva 9 : Dopo il buonissimo podio di Brno il britannico Jack Miller ha visto svanire le sue chance di ripetere il risultato anche nel GP d’Austria per via di una scivolata in curva 9 quando mancavano 21 tornate alla fine della corsa. Il britannico della Pramac, dopo il tormentato weekend con le voci un possibile scambio con Jorge Lorenzo smentite proprio questa mattina dal suo box, ha pagato un’eccessiva aggressività, perdendo ...

MotoGp – Jack Miller sincero sul possibile ritorno di Lorenzo in Ducati : “mi è caduto un muro addosso - ma…” : Jack Miller sincero ma motivato: le parole dell’australiano del team Pramac sulle voci di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati Un clamoroso ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati sta facendo tanto discutere nel paddock del Red Bull Ring. Sembra che il maiorchino possa presto dire addio alla Honda per tornare a vestire la tuta rossa e guidare una Desmosedici Gp, ma se così fosse dovrà fare prima i conti con una salata clausola ...

VIDEO Jack Miller MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Un risultato di grande valore - merito del lavoro del team” : Rischia e piace per il suo stile l’australiano Jack Miller, terzo nel GP della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. La sui guida in sella alla Ducati Pramac attira l’attenzione degli appassionati e alla fine la spunta nel confronto con la Suzuki di Alex Rins. Qualcuno era in attesa del suo errore ma stavolta la Rossa l’ha portata al traguardo ed è un podio prestigioso. Di seguito le impressioni nel post ...

Jack Miller MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Risultato fantastico - sono stato abile ad aspettare il momento giusto per passare” : Il britannico Jack Miller è riuscito a conquistare il secondo podio stagionale in occasione del GP della Repubblica Ceca 2019 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac è stato autore di una corsa davvero intelligente, aspettando per l’intera durata del GP alle spalle dello spagnolo della Suzuki Alex Rins e poi superandolo nel finale; Il ventiquattrenne inglese non ha potuto nulla nei confronti di Marquez e Dovizioso ma è chiaramente ...