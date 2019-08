Infortunio Douglas Costa | tegola Juventus | entra Cuadrado

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019)– Si sta giocando la prima giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Parma e, i bianconeri chiamati ad iniziare con un successo dopo le tante novità in estate sia in panchina che con l’arrivo di diversi calciatori. A 20 minuti dal termine i bianconeri sono in vantaggio grazie alla rete realizzata da Chiellini, lain controllo ed il AP Parma poco pericoloso.però per gli ospiti,per l’attaccante, il calciatore costretto ad uscire dal campo, al suo posto dentro. Le condizioni diverranno valutate entro le prossime ore. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo...

junews24com : Parma Juve: Douglas Costa chiede il cambio nel secondo tempo - Fauntleroy1988 : Partita noiosa. Nessun nuovo acquisto in campo. Possibile infortunio a Douglas Costa. Siamo sicuri che sia la nuova stagione? - psichedelia95 : 'Douglas Costa è un giocatore ancora inesploso' Prima partita, minuto 70: Douglas Costa esce per infortunio. #ParmaJuve -