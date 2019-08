Incontro Di Maio-Zingaretti | Mentana chiama In onda e dà la notizia in anteprima Video

L’Incontro Di Maio-Zingaretti a casa di Spadafora : le cortesie e i sospetti : Con il faccia a faccia tra i due leader di M5S e Pd parte ufficialmente la trattativa per un nuovo governo. Le divergenze su Conte premier (con il no che arriva anche da Renzi)

I tormenti di Di Maio prima dell'Incontro con Zingaretti : L’operazione giallorossa fatica a partire. A sera l’incontro con Nicola Zingaretti. È stata una giornata drammatica per Luigi Di Maio. Da un lato due dei big del suo partito (Grillo e Di Battista) che intervengono a gamba tesa a negoziati in corso. Dall’altro una base in subbuglio che urla “mai con il Pd”. Luigi Di Maio porta due condizioni: il taglio dei parlamentari, su cui una soluzione può essere ...

Dall'Incontro tra Di Maio e Zingaretti spunta la richiesta di un "Conte bis" : Giuseppe Conte alla guida del governo giallorosso. È l'aut aut lanciato da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti. Preceduto dalle parole del cofondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, che intima: Conte è "l'elevato", non si puo' liquidare via così come una qualsiasi "figurina dal mazzo". In serata, come anticipavano all'Agi diverse fonti parlamentari nel pomeriggio sull'imminenza di un incontro entro il week end lontano dai riflettori ...

