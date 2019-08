Incendi in Amazzonia | a rischio la ratifica dell’accordo Mercosur

Incendi Amazzonia - il WWF a Conte : “L’Italia proponga una presa di posizione formale al G7 di Biarritz” : Il WWF Italia chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che partecipa al G7 di Biarritz, di farsi portavoce della fortissima preoccupazione della società civile italiana rispetto agli Incendi che stanno devastando la foresta amazzonica e che si faccia promotore di una presa di posizione della comunità internazionale, che da un lato affermi la necessità, per il mondo intero, della conservazione della foresta amazzonica e che dall’altro ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro mobilita l’esercito e manda un messaggio ai leader G7 : “Non usate gli Incendi per imporre sanzioni” : Jair Bolsonaro lancia il suo messaggio ai Paesi del G7 di Biarritz, in Francia, dove il presidente francese, Emmanuel Macron, e gli altri capi di Stato e di governo hanno intenzione di affrontare il tema degli incendi in Amazzonia e delle politiche messe in campo dal capo di Stato brasiliano. In un discorso a reti unificate, il leader di estrema destra ha detto che i roghi nel polmone verde del mondo “non sono al di sopra della media degli ...

Incendi in Amazzonia - appelli delle star sui social : 'Nessuno sta facendo niente' : L'Amazzonia è in ginocchio a causa di una serie di roghi che stanno distruggendo la foresta pluviale con una brutalità inaudita. L'Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe) ne ha registrati 72mila dall'inizio del 2019, più i 9.500 scoppiati solo nell'ultima settimana. Diverse star internazionali hanno lanciato un appello tramite i social network per fermare questa minaccia ambientale. Tra questi l'attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio, ...

Incendi Amazzonia - Macron : “Bolsonaro ha mentito sul clima - ci opponiamo all’accordo Ue-Mercosur” : Il G7 lavora a “iniziative concrete” per far fronte agli Incendi in Amazzonia. Lo annuncia la presidenza francese. Emmanuel Macron intanto alza il tiro nello scontro con Jair Bolsonaro, avviato dopo la richiesta da parte del presidente francese di mettere la “crisi internazionale” degli Incendi in Amazzonia nell’agenda del vertice del G7 che si apre domani in Francia. Ora Macron afferma che il presidente brasiliano ...

Incendi Amazzonia - preoccupazione da Ue : 15.07 La Commissione Ue è"seriamente preoccupata" per gli Incendi in Amazzonia, "appoggia l'iniziativa del presidente francese Macron di discutere" dell'emergenza "al prossimo G7" a Biarritz ed "è in contatto con le autorità brasiliane e boliviane, pronta a fornire assistenza". Così la portavoce della Commissione, Andreeva ai giornalisti. La proposta di Macron, appoggiata anche dalla cancelliera Merkel, ha visto la dura reazione del presidente ...

Incendi Amazzonia : il Cile offre a Brasile e Bolivia aiuti per fermare i roghi : Il governo Cileno ha trasmesso a Brasile e Bolivia la propria collaborazione per cercare di frenare gli Incendi che stanno colpendo ampie porzioni della foresta amazzonica. “Gli Incendi nelle foreste dell’Amazzonia sono gravi, colpiscono i polmoni del nostro pianeta e mettono a rischio la salute dei suoi abitanti”, ha scritto il presidente Sebastian Pinera riferendo su Twitter di conversazioni con i suoi omologhi, Jair ...

Brasile : protesta a consolato Milano contro Incendi in Amazzonia : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un centinaio di persone sono in presidio di fronte al consolato brasiliano di Milano in corso Europa per protestare contro gli incendi in Amazzonia, aumentati dopo le politiche permissive autorizzate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. I manifestanti, con bandie

Amazzonia in fiamme - questa mappa in tempo (quasi) reale mostra gli Incendi nel polmone della Terra : L'applicazione Global Forest Watch sviluppata dal World Resources Institute (WRI) mostra una mappa in tempo quasi reale degli incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica, il polmone verde della Terra. Lo strumento si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dallo strumento MODIS dei satelliti "Terra" e "Aqua" della NASA.Continua a leggere