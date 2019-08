Il senatore M5s che non si fida del Pd e vuole andare alle elezioni

Fonte : agi

(Di sabato 24 agosto 2019) Resta pervicacemente favorevoleil5S Gianluigi Paragone. E se dovesse scegliere un partner di governo tornerebbe a cercare “uno spiraglio con la Lega, partito che, come il Movimento, si è battuto contro il sistema liberista e finanziario che taglia fuori l'economia reale, le famiglie, le piccole imprese”. E anche contro le banche e a fianco dei risparmiatori truffati dmedesime dice in un'intervista al Corriere della Sera nell'edizione in edicola. E perciò resta anche molto diffidente, ilParagone, sull'andamento e gli esiti della trattativa 5Stelle-Pd, fino ad esplicitare una propria netta riserva anche sul proprio futuro: “Se si fa una maggioranza col Pd nessuno può contare più sulla mia disponibilità. È evidente che non potrei accettare di essere votato dalla Boschi. Anzi il fatto che il Pd voglia mettere la Boschi nella commissione (di ...

