Il Segreto | parla il Dottor Alvaro Fernandez | “Ero molto nervoso”

Il Segreto - arriva Marchena in aiuto a Prudencio : parla l’attore : Anticipazioni Il Segreto, nuovi personaggi: arriva Marchena in aiuto a Prudencio Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Marchena, interpretato dall’attore Pedro Nistal. In un’intervista per Vero Tv, l’interprete svela qualche anticipazioni al pubblico italiano. L’uomo approda ufficialmente nella trama della soap spagnola, quando Prudencio acquista l’enoteca di Fe. I telespettatori non potranno ...

Temptation Island - Maria De Filippi svela il Segreto di Bisciglia : "Quando sento parlare mio figlio..." : Cala il sipario su una stagione di clamoroso successo per Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5: semplicemente il reality con lo share più alto dell'anno per Mediaset. E dietro al programma, come è noto, c'è Maria De Filippi, che lo produce con la sua Fascino. Già, dove c'è Ma

Il Segreto - parla Fe : “Dirò addio alla soap con un colpo di scena” : Anticipazioni Il Segreto: Marta Tomasa parla dell’uscita di scena di Fe Le anticipazioni de Il Segreto annunciano una clamorosa uscita di scena: Fe lascerà Puente Viejo. Marta Tomasa alias Fe, intervistata dal mensile “Il Segreto”, ha svelato cosa accadrà. Fe non lavora più per Donna Francisca, ora è proprietaria di un’enoteca. Dopo le nozze tra Mauricio e Nazaria, Fe si è allontanata dal suo grande amore ma non ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Liam sorprende Flo e Thomas mentre parlano di un "Segreto" : Phoebe ha pronunciato la parola mamma un attimo prima del Sì, lasciando Hope di sasso, Thomas non è intervenuto e Flo è furiosa: "per quando ancora pensi di mantenere il segreto?"

Il Segreto - parlano Maria e Fernando : “Ne vedrete delle belle” : Anticipazioni Il Segreto: Carlos Serrano e Loreto Mauleon parlano dei loro personaggi Dopo una lunga assenza dal set sono tornati a Puente Viejo Maria e Fernando. Come si ricorderà Mesia è sempre stato ossessionato dalla Castaneda, è arrivato perfino a violentarla ma, nelle puntate attualmente in onda in Italia de Il Segreto, è in atto un vero e proprio riavvicinamento tra i due. Quando Gonzalo decide di lasciare Maria e Puente Viejo, Fernando ...

Il Segreto - Don Anselmo tornerà a Puente Viejo? Parla Mario Martin : Il Segreto anticipazioni, Don Anselmo farà ritorno a Puente Viejo? Mario Martin anticipa cosa accadrà al suo personaggio Don Anselmo tornerà a far parte della trama de Il Segreto? A rivelare cosa accadrà all’amato prete di Puente Viejo è proprio il suo interprete Mario Martin. Quest’ultimo, insieme a Juanma Navas, conosciuto per il ruolo di […] L'articolo Il Segreto, Don Anselmo tornerà a Puente Viejo? Parla Mario Martin ...

Il Segreto - parla Isaac : “Ecco cosa succederà tra me - Elsa e Alvaro” : Isaac (Ibrahim Al Shami) svela cosa succederà nelle prossime puntate de Il Segreto Isaac Guerrero, il personaggio interpretato da Ibrahim Al Shami nella soap spagnola Il Segreto, sta attraversando un momento molto difficile: si è dovuto separare dalla sua amata Elsa, ha perso il figlio che aspettava da Antolina e ora, come se non bastasse, è arrivato un terzo incomodo a mettergli i bastoni tra le ruote: il dottor Alvaro Fernandez. Ibrahim Al ...

Trame Il Segreto : Matias si scaglia contro Antolina che parla male della Laguna : Nuovi intrighi con la soap opera spagnola 'Il segreto' che, dal 2013, viene trasmessa in Italia tutti i giorni della settimana attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio rivelano che Elsa sarà protagonista di un confronto con il dottore che farà delle pesanti accuse verso di lei provocando la rabbia della Laguna. Continuerà il mistero intorno alla sparizione dell'Uriarte nel ...