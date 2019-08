Il Segreto | anticipazioni iberiche | Mesia torna e sequestra i figli di Maria

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Fernando sequestra Maria! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: gli spoiler iberici parlano di una bomba che sta per esplodere ma anche della drastica decisione di Fernando, che decide di sequestrare la sua amata Maria. Ma tanti sono i colpi di scena… Nelle Puntate Spagnole de Il Segreto stanno per arrivare davvero tantissimi colpi di scena. Infatti, se nelle Puntate italiane ci stiamo abituando ad un Fernando di buon carattere, spesso disponibile ad aiutare ...

Il Segreto anticipazioni : RAIMUNDO ha forti sospetti su FRANCISCA - perché? : Nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) commetterà un nuovo omicidio: se avete letto i nostri precedenti post sulle anticipazioni delle puntate italiane della telenovela, sapete infatti che la dark lady avvelenerà Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), l’amico cubano di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn). La perfida azione, col passare degli eventi, non passerà però inosservata a RAIMUNDO Ulloa ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Fernando salva Maria dalla pazzia di Dori Vilches e uccide l'infermiera : Fernando salva Maria dall'operazione di Dori Vilches. Scoperto che la Castañeda è al corrente del passato dell'infermiera, decide di porre fine alla vita di Dori, diventata per lui ormai un peso.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : MELITON muore? : In Spagna, sta per volgere al termine l’undicesima stagione della telenovela Il Segreto e, ovviamente, non mancano i colpi di scena: grazie alle anticipazioni diffuse dal settimanale SuperTele è emerso ad esempio che lo “sceriffo” MELITON Melquiades (Roberto Saiz), negli episodi in onda la prossima settimana, potrebbe passare a miglior vita. Facciamo il punto della situazione… Il Segreto, news spagnole: Fernando Mesia è ...

Il Segreto - va in scena la morte di Fe : anticipazioni trame dal 26 al 30 agosto : Dopo la pausa estiva torna in tv Il Segreto, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. E riparte con tantissimi colpi di scena. Don Berengario continua a essere tormentato per il Segreto che custodisce ma non lo rivela, per il momento almeno e Roberto ha in serbo per Donna Francisca una sorpresa. Ma è la vicenda di Fe a tenere banco nel ritorno in onda della soap spagnola. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Don Berengario travolto dai ...

Anticipazioni Il Segreto - arriva Lola : “Prudencio perderà la testa” : Il Segreto Anticipazioni, arriva Lucia Margò: “Lola farà perdere la testa a Prudencio” Si è raccontata con una breve intervista rilasciata per l’ultimo numero del settimanale Vero Tv Lucia Margò, new entry de Il Segreto, dove interpreta Lola. E proprio sul suo personaggio, nell’intervista in questione l’attrice ha anticipato: E’ un’umile contadina, sempre stata con la sua famiglia, dando una mano nella ...

Anticipazioni Il Segreto - autunno : Saul finge di avere ucciso i Molero e fugge con Julieta : Il Segreto tornerà in onda su Canale 5 lunedì 26 agosto dopo una pausa durata ben tre settimane e per nulla gradita ai fedeli telespettatori. È inevitabile, a questo punto, chiedersi cosa accadrà al ritorno sugli schermi della rete ammiraglia delle vicende del problematico paesino spagnolo. Ci saranno nuovi drammi? Qualche personaggio è destinato ad uscire definitivamente di scena? A tal proposito, segnaliamo che Fè fingerà la sua morte in ...

Anticipazioni Il Segreto fine agosto : Fe non muore e si appresta a fuggire in America : Mancano solo pochi giorni al ritorno de Il Segreto sugli schermi di Canale 5. Dopo tre settimane di interruzione, infatti, la telenovela spagnola tornerà in onda lunedì 26 agosto a partire dalle ore 15:30 circa. Le trame ripartiranno dalla difficile situazione in cui si troverà Fe a causa delle minacce di Faustino. L'ex governante di Donna Francisca resterà gravemente ferita dallo scontro con il crudele individuo ma riuscirà a sopravvivere ...

Il Segreto anticipazioni : LUCIA MARGO sarà LOLA MENDAÑA : Una nuova e affascinante ragazza stravolgerà la vita di Prudencio Ortega (Josè Milan) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto. Eh sì: nel corso della puntata 2048 delle telenovela, i telespettatori italiani conosceranno infatti la giovane LOLA MENDAÑA (LUCIA MARGO), quest’ultima destinata a diventare un personaggio piuttosto importante delle vicende ambientate a Puente Viejo… Il Segreto, trame: Prudencio è un usuraio Le ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Maria rapita per gelosia : La povera Castaneda crede di potersi fidare della Vilches, ma in realtà la donna, gelosa delle attenzioni di Fernando nei suoi confronti, finirà per rapirla e drogarla.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 agosto 2019 : Elsa Respinge Isaac! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Isaac svela le sue scoperte su Alvaro ad Elsa aggiungendo di amarla ancora… Anticipazioni Il Segreto: Francisca e Fernando tramano pericolosamente contro Roberto, mentre Elsa, dopo aver ascoltato la dichiarazione di Isaac, lo Respinge. Alvaro, poi, riesce di nuovo a manipolare la Laguna. Fe incassa un duro colpo da Mauricio… Accadrà di tutto nei prossimi ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA e SAUL escono di scena - addio! : Nel corso della puntata 2049 de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori italiani dovranno congedarsi da SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan); i due innamorati decideranno infatti di lasciare Puente Viejo per impedire che il sergente Cifuentes incastri don Berengario (Miguel Uribe) e Carmelo Leal (Raul Penya) per le morti di Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Mauricio porta Fe al dispensario: le condizioni della donna, ferita da un colpo di pistola sparato da Faustino, sono disperate. Antolina vede Isaac parlare con un tipo misterioso e decide di approfondire meglio la faccenda. Carmelo e Don Berengario si accordano sulla versione da dare agli inquirenti riguardo le morti di Eustaquio e Lamberto Molero. ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : il piano di Francisca per uccidere Fernando e Roberto : La furba Dark Lady cerca di mettere l'uno contro l'altro i due avversari in amore, la donna spera di liberarsi di entrambi i nemici in una volta sola.