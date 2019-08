Il revival di Lizzie McGuire e tre nuove serie tv Marvel in arrivo su Disney+

Fonte : blogo

(Di sabato 24 agosto 2019) Il 12 novembre negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda debutterà il servizio di streaming, una piattaforma destinata alle famiglie con il meglio del mondo, Star Wars, Pixar, National Geographic e Fox dedicato. La settimana successiva partirà anche in Australia e Nuova Zelanda e il costo sarà di 6.99$ al mese. In Italia non c'è ancora una data precisa ma il debutto europeo è previsto tra fine 2019 e inizio 2020 quindi non è così assurdo ipotizzare un debutto per le feste di Natale 2019.Intanto la piattaforma guarda al futuro e oltre al ricco catalogo a disposizione, continua ad annunciare progetti che mostrano l'anima Disney e della piattaforma: convergenza, diversità e tradizione. Così leprodotte daFilm e non daTelevision si inseriranno nell'arco dell'Universo Cinematografico, molti prodotti avranno protagonisti femminili e ...

