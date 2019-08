Il principe George e le lezioni di danza | la battuta infelice della conduttrice che poi

Il principe George deriso per la danza classica : interviene Roberto Bolle - : Francesca Galici Il principe George dal prossimo anno scolastico seguirà probabilmente un corso di danza classica e questo ha scatenato l'ironia di una giornalista della tv americana, costretta a scusarsi dopo le polemiche e l'intervento di Roberto Bolle Il principe George nelle prossime settimane seguirà un corso di danza. Questa notizia, che di per sé non lo sarebbe, ha fatto il giro del mondo perché una giornalista americana è ...

principe George incontra uomo condannato per torture/ Allarme a Kensington Palace : Il Principe George avvicinato da uomo condannato per torture: scatta Allarme a Kensington Palace. Famiglia Reale fa partire indagine su misure di sicurezza.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George - ma c’è chi non è d’accordo : Ecco cosa hanno scritto The post Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George, ma c’è chi non è d’accordo appeared first on News Mtv Italia.

Baby George compie 6 anni. Scoppia la bufera : "In pubblico dovete chiamarlo principe" - : Mariangela Garofano Il principe George il 22 luglio compie sei anni e come per gli altri due figli, è stata Kate a immortalare il suo primogenito in una serie di scatti, pubblicati su Instagram. Tanti gli auguri per Baby George, tra cui quelli degli zii Harry e Meghan, criticati per l'eccessiva informalità Nel giorno del compleanno del principino George, primogenito di William e Kate, è arrivata puntuale una serie di foto del piccolo ...

principe George : le nuove foto pubblicate per il compleanno dimostrano quanto è cresciuto : Un ometto The post Principe George: le nuove foto pubblicate per il compleanno dimostrano quanto è cresciuto appeared first on News Mtv Italia.

Il principe George prende lezioni di tennis da Roger Federer : La vita di un principe non è certo quella di un comune cittadino. Così, può capitarti, a soli cinque anni, di prender lezioni dal terzo tennista più forte al mondo. È quello che è successo al piccolo George, che si è dilettato con la racchetta a scambiare qualche battuta con Roger Federer.A rivelarlo alla stampa è stata Anne Keothavong, capitano della British Fed Cup seduta accanto a ...

Il principe George ha giocato a tennis con lo sportivo che tutti gli amanti della racchetta vorrebbero sfidare : Privilegi di un principe The post Il principe George ha giocato a tennis con lo sportivo che tutti gli amanti della racchetta vorrebbero sfidare appeared first on News Mtv Italia.