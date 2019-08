Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che ordinerà all’esercito di intervenire

Flamengo - il presidente del club brasiliano allo scoperto : “vi svelo cosa mi ha detto Balotelli” : Il numero uno del club rossonero ha ammesso di essere sulle tracce di Balotelli, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento Il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli, l’attaccante è finito nel mirino del club rossonero, deciso ad ingaggiare l’ex Marsiglia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Boris HORVAT / AFP In caso di fumata bianca, Super Mario sarebbe il primo giocatore italiano a vestire la maglia ...

Il presidente brasiliano Bolsonaro ha licenziato il direttore dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale - che aveva accusato di mentire sul disboscamento dell’Amazzonia : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha licenziato il direttore dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (Inpe), che aveva accusato di mentire sul disboscamento dell’Amazzonia. L’Inpe ha recentemente pubblicato delle analisi basate sulle immagini satellitari secondo le quali nella prima metà di luglio

Neymar-Barcellona - parla il presidente blaugrana : “Il brasiliano da noi?” - Bartomeu risponde così… : “Durante l’estate leggo tante cose sui giornali e quest’anno ne ho lette tante su Neymar. Il brasiliano, si sa benissimo, è un giocatore del Paris Saint-Germain e noi abbiamo grande rispetto per il club francese. La situazione attuale è questa e non c’è alcunché da aggiungere“. Queste le parole del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, che ai microfoni di RMC Sport non fornisce alcuna indicazione in ...