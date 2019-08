Il Giornale | Icardi dice che vuole l’Inter perché non può dire che vuole la Juve

Il Giornale : Perché il Milan non ha chiesto Icardi all’Inter? : Come mai, si chiede Il Giornale, il Milan non ha pensato di chiedere Icardi all’Inter? Il club nerazzurro vuole venderlo. Non alla Juve, però, dati i rapporti pessimi tra i due club. Marotta preferirebbe il Napoli, a cui l’argentino ha detto no. Il Milan ha bisogno di un attaccante. Perché non ha mai bussato alla porta di Marotta? Eppure avrebbe messo d’accordo tutti. Forse anche Maurito avrebbe accettato il trasferimento, che ...

Il Giornale : La lezione del Real a Conte. Zidane schiera il reietto Bale mentre Icardi si deprezza : Il caso di Gareth Bale insegna sicuramente qualcosa all’Inter, scrive Riccardo Signori su Il Giornale. Il club nerazzurro e Conte dovrebbero prendere appunti. Zidane aveva detto di non volerlo più tra i piedi. Gli è andata male, non è riuscito a venderlo e che ha fatto? Lo ha schierato nella prima giornata di Liga. E Bale stupisce tutti. Gioca una grande partita e fa anche l’assist per il gol di Benzema. Il Real vince in dieci e sono ...

Giornale : È questione di tempo - ma l’Inter crede allo scambio Icardi-Dybala : Icardi apre alla Roma, questa la novità secondo il Giornale, che parla ovviamente di fallimento del mercato dell’Inter se avvenisse il trasferimento in giallorosso dell’argentino scambiato per Dzeko più 30 milioni. L’intreccio è davvero complicato e nasce proprio dal caso Icardi (nei fatti, un autogol dell’Inter). L’inserimento della Juventus su Lukaku e l’asse bianconero con la Roma per resistere su Dzeko sono strategie ben più ...

Il Giornale : Icardi fa il bullo. Siamo sicuri che voglia ancora giocare a pallone? : Ci sono tanti modi possibili per farsi mettere alla porta, scrive Riccardo Signori su Il Giornale. in questi giorni Icardi, Nainggolan e Dybala ci stanno mostrando, ognuno a modo suo, “che c’è classe e classe e il cervello è sempre un buon compagno di viaggio”. Duro il giudizio che Signori dà su Icardi: “sta gestendo la difficile situazione con atteggiamenti bulleschi, chissà mai se anche in questo consigliato dalla ...

Il Giornale : Icardi - Dybala - Higuain. Messi alla porta - puntano i piedi per restare : Su Il Giornale i calciatori Messi alla porta che però puntano i piedi e non se ne vogliono andare. Ci sono sempre stati esempi di giocatori che hanno scelto di non lasciare la loro squadra. Come Gigi Riva al Cagliari, Luca Vialli alla Sampdoria, Totò Di Natale all’Udinese, Totti, Paolo Maldini e tanti altri. Ma per i nomi che circolano in questa estate di mercato le cose sono un po’ diverse. Icardi, Dybala, Higuain. Il pasticcio ...