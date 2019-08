Il fenomeno del turismo monastico

F1 : come sta Michael Schumacher? Le novità sulle condizioni fisiche del fenomeno tedesco : Quasi sette anni sono trascorsi da quel maledetto incidente sulle nevi di Méribel (Francia). Il calvario del più grande pilota di tutti tempi della Formula Uno è iniziato da quel momento. Michael Schumacher e la sua famiglia hanno dovuto affrontare un lungo percorso di sofferenza, lastricato di difficoltà, cercando di proteggersi dalla curiosità morbosa dei tifosi ed erigendo un muro di silenzio, filtrando praticamente tutte le informazioni ...

F1 : come sta Michael Schumacher? Le novità sulle condizioni fisiche del fenomeno tedesco : Quasi sei anni sono trascorsi da quel maledetto incidente sulle nevi di Méribel (Francia). Il calvario del (forse) più grande pilota di tutti tempi della Formula Uno è iniziato da quel momento. Michael Schumacher e la sua famiglia hanno dovuto affrontare un lungo percorso di sofferenza, lastricato di difficoltà, cercando di proteggersi dalla curiosità morbosa dei tifosi ed erigendo un muro di silenzio, filtrando praticamente tutte le ...

Salvini non faccia il fenomeno. Il fallimento del governo è anche suo : Le coalizioni di governo sono bestiacce e si fa fatica a tenerle insieme (o a formarle) in tutto il mondo.Infatti Sanchez a Madrid non ci sta riuscendo (allo stato Podemos non vuole allearsi con i socialisti) e Netanyahu ha gettato la spugna (il suo ministro della Difesa Avidgor Lieberman gli ha negato il sostegno numericamente decisivo), con il risultato che Israele torna a votare dopo l’estate e la Spagna rischia di fare la stessa fine, ...

Frana Quincinetto : aggravamento del fenomeno - riunione a Roma : A causa dell’aggravamento della situazione riguardante la Frana in località Chiappetti di Quincinetto, è stata convocata una riunione “urgente” a Roma il prossimo 3 settembre: lo ha reso noto il presidente della Regione Valle d’Aosta Antonio Fosson che parteciperà all’incontro nella sede del dipartimento della protezione civile nazionale, assieme all’assessore regionale ai Trasporti Luigi Bertschy. L'articolo ...

Il mistero del Brusio di Taos : lo strano fenomeno che sta facendo “impazzire” il mondo che la scienza non riesce ancora a spiegare : La città di Taos, nel Nuovo Messico centro-settentrionale, è una piccola comunità teatro di un insolito mistero: un Brusio locale di origine sconosciuta, il cosiddetto “Brusio di Taos”. Sono state ideate varie teorie per spiegare il fenomeno, che vanno dal mondano al fantastico, dallo psicologico al paranormale. Dagli esperimenti segreti di controllo delle menti da parte del governo alle basi UFO sotterranee e tutto quello che c’è di mezzo è ...

Giulia Bongiorno - fenomenologia della Guardasigilli-ombra della Lega : Davvero si merita l’appellativo di grande giurista, di principessa del Foro, chi ignora la differenza tra un’assoluzione e una prescrizione? E chi tale differenza conosce, eppure fa finta di niente, può essere preso/a sul serio nella sua pretesa demiurgica di razionalizzare/modernizzare una giustizia zavorrata dal ruolo di unico contropotere ancora in funzione? Tanto per capirci, si parla dell’avvocato Giulia Bongiorno, la cinquantenne in ...

Emigrati dal Sud verso il Nord e altri Paesi - nessun provvedimento da parte del Governo per ridurre o eliminare il fenomeno : Il fenomeno dell’emigrazione dal Sud verso il Nord non è recente, già negli anni sessanta era ampiamente diffusa la convinzione

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer a caccia dell’oro - grande sfida al fenomeno Van der Poel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Le speranze di medaglia italiane saranno affidate soprattutto a Gerhard Kerschbaumer, argento lo scorso anno nella rassegna iridata. Il 28enne trentino ha già vinto il titolo continentale nella categoria Junior (nel 2009) e tra gli U23 (nel 2011) e si presenta con ambizioni concrete. 14.34 Nella mattinata dell’ultima giornata sono andate in scena la prova U23 maschile vinta dal ...

Vincenzo Nibali - il Maestro dell’Epica che scalda i cuori : fenomeno antologico - imprese memorabili. Al Tour de France contro tutti : La missione di uno sportivo è quella di suscitare emozioni, il compito di un fuoriclasse è quello di ergersi a idolo ispirando il grande pubblico e le generazioni future, il ruolo di un fenomeno è quello di regalare delle perle di rara bellezza capaci di entrare nell’antologia dello sport segnando un’epoca, l’obiettivo di un Campione non è semplicemente quello di vincere e dominare ma di farlo in maniera unica, suggestiva, ...

Il fenomeno arrivato dalle viscere della Terra : La veocità di rotazione della Terra potrebbe esserne una causa Il professore dell’università di Mosca ha proposto una sorprendente versione dell’evento di Tunguska. Non c’era nessun ospite dallo spazio. Sopra il fiume Podkamennaja a Tunguska non è esploso nulla. La causa del fenomeno misterioso, bisogna cercarla non nello spazio ma sulla Terra. Questo è il […] L'articolo Il fenomeno arrivato dalle viscere della Terra ...

Il fenomeno arrivato dalle viscere della Terra : La veocità di rotazione della Terra potrebbe esserne una causa Il professore dell’università di Mosca ha proposto una sorprendente versione dell’evento di Tunguska. Non c’era nessun ospite dallo spazio. Sopra il fiume Podkamennaja a Tunguska non è esploso nulla. La causa del fenomeno misterioso, bisogna cercarla non nello spazio ma sulla Terra. Questo è il […]L'articolo Il fenomeno arrivato dalle viscere della Terra ...

Fondi russi alla Lega - il consigliere di Salvini alle Europee del 2014 : “Ufo fenomeno reale - non si può far finta di niente” : Campagna elettorale per le Europee del 2014. A una festa dell’allora Lega Nord, in provincia di Bergamo, c’è il candidato del Carroccio, Claudio D’Amico (già deputato nel Parlamento italiano). Che rivela le proprie priorità, qualora eletto: “Chiederò ai Paesi membri di mettere a disposizione le informazioni che riguardano gli Ufo. Sono un fenomeno reale, non possiamo fare finta di niente. Il nome di D’amico è stato ...

Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft riduce il fenomeno del XP farming nello Story Creator : Assassin's Creed Odyssey, con un nuovo aggiornamento post lancio, ha dato la possibilità ai giocatori di realizzare le proprie quest mediante la modalità Story Creator.Ebbene, com'era anche facile da prevedere, i giocatori hanno iniziato anche col realizzare questo pensate per farmare XP, dando il via al fenomeno dell'XP farming.Ubisoft non è naturalmente soddisfatta di questa deriva del suo tool, pensato piuttosto per dare libero sfogo ad ...

Tornado e tempeste nel nord della Grecia : 6 morti e decine di feriti - “un fenomeno senza precedenti” [VIDEO] : Sei turisti stranieri hanno perso la vita e almeno 30 persone sono rimaste ferite nel nord della Grecia, flagellata da un Tornado e dalle violente tempeste che hanno colpito la Calcidica. “Sei turisti sono morti e almeno una trentina di persone sono rimaste ferite per questo Tornado“, ha spiegato Charalambos Steriadis, responsabile della Protezione civile. Secondo le testimonianze raccolte dalla tv pubblica greca Ert, il Tornado è ...