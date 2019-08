Il curioso caso  degli aerei anonimi che volano nei cieli italiani

Michele Baranowicz e il curioso caso del cartellino pignorato : In un momento in cui i procuratori, soprattuto nel calcio, sono al centro della curiosità e dei discorsi per i loro lauti compensi, dopo il clamore di Mino Raiola che ha portato a casa 10,5 milioni per l’affare De Ligt, sulla Gazzetta dello Sport la curiosa storia di Michele Baranowicz, pallavolista che si è visto pignorare il cartellino dal suo agente sportivo. Il motivo? Luca Novi, agente del giocatore, vantava un credito verso il ...