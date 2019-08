Icone british - Buon compleanno piccola | grande Mini! FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 24 agosto 2019) Il 26 agosto del 1959 la stampa specializzata viene convocata al Fvrde, il Centro ricerca e sviluppo per veicoli militari, a Chobham, per il lancio della nuova Mini. Quella ospitata nel Surrey dalla struttura dellesercito di Sua Maestà è la presentazione di una vettura rivoluzionaria, destinata a diventare un fenomeno di costume, oltre che unsuccesso commerciale. Unicona dellInghilterra postbellica, un paese capace di rivoluzionare e dettare moda in Occidente, con le prime minigonne, la Swinging London e i Beatles.Lintuizione di Issigonis.e sorprendente nella sua abitabilità, lautomobile ha uno stile inconfondibilmente, nato dalla matita di Sir Alec Issigonis, a capo del progetto Ado 15 per lo sviluppo di una nuova BMC. Sebbene non sia immune dai classici difetti di gioventù, è subito un successo, tanto da rimanere in produzione per oltre 40 anni, dal 1959 al ...