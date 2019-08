I 10 protagonisti della nuova Serie A

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : È stata un percorso abbastanza difficile quello di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma nel maggio del 2018, gli sviluppatori GSC Game World confermarono che il sequel del classico cult del 2007 era finalmente in fase di sviluppo e che sarà pubblicato nel 2021. Oltre a questo, tuttavia, non sappiamo assolutamente nulla del gioco e gli aggiornamenti sono stati inesistenti dal momento dell'annuncio.La situazione, però, potrebbe cambiare presto. Come notato da un ...

L'esclusiva PS4 Erica sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : L'esclusiva PS4 Erica, annunciata alla Paris Games Week 2017, potrebbe essere tra i protagonisti della Gamescom 2019 e, forse, il titolo vedrà la luce prima di quanto pensiamo. I trofei del titolo sono da poco comparsi sui server di Sony e il gioco è stato in precedenza classificato in Australia. Due indizi che farebbero pensare all'arrivo di importanti aggiornamenti sul gioco, magari proprio alla fiera di Colonia. Poco prima dell'E3 2019, ...

Chi deciderà il destino della legislatura? Le 7 scommesse dei protagonisti della crisi : La crisi di governo è nelle loro mani: ecco le probabilità di successo nella partita che si giocherà nei prossimi mesi

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Sony - Microsoft e Google tra gli oltre 15 publisher protagonisti della Gamescom Opening Night Live : L'importante fiera europea dedicata al mondo dei videogiochi, Gamescom, si sta avvicinando e l'evento della giornata inaugurale, Gamescom Opening Night Live, sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo il 19 agosto. Geoff Keighley, che ospiterà l'evento, ha recentemente svelato su Twitter che oltre quindici publisher saranno presenti all'evento di apertura, con nuovi contenuti e annunci.Ciò non significa, ovviamente, che tutte le compagnie ...

eFootball PES 2020 sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato i dettagli delle attività e dei prodotti che sarà possibile giocare alla Gamescom di quest'anno (dal 20 al 24 agosto) a Colonia, Germania.Dopo la pubblicazione della demo a fine luglio, i fan di PES avranno l'opportunità di provare la più recente versione del gioco eFootball PES 2020, e giocare partite in singolo e co-op allo stand di Konami (Hall 9, B30).I presenti potranno anche avere la ...

Sami Khedira - Lukaku - Dybala sono i protagonisti in una estate rovente della Juventus : Lukaku vuole la maglia bianconera. La società di via Galileo Ferraris sembra volerlo accontentare. Il giocatore belga si è già accordato con la dirigenza della Juventus, ma in ballo c'è anche Paulo Dybala, che però sembra non essere stato inserito nella lista dei desideri del Manchester United. Anche perché Dybala ha sempre dichiarato di voler restare a Torino con Maurizio Sarri. La Juventus si è inserita nella trattativa fra l'Inter e il ...

Venezia 76 : annunciato l’elenco completo dei film protagonisti della mostra del cinema : l’elenco completo dei film selezionati alla 76. mostra Internazionale d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia è stato reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, che si è svolta a Roma giovedì 25 luglio al cinema Moderno. Sono intervenuti alla conferenza stampa il Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta e il Direttore Artistico del settore cinema Alberto Barbera. Ha commentato Barbera: “Non più ...

Sbarco sulla luna - i protagonisti della missione Apollo 11 : Armstrong - Aldrin e Collins - ma non solo : I nomi di Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin sono i più conosciuti dell’impresa che ha portato l’uomo a camminare per la prima volta sulla luna con la missione Apollo 11, ma i protagonisti sono stati in realtà centinaia di migliaia. Neil Armstrong è da sempre il primo nome associato allo Sbarco sulla luna. Nato il 5 agosto 1930 nell’Ohio e morto il 25 agosto 2012, è stato il primo uomo a mettere piede sul nostro ...

Otto sotto un tetto - i protagonisti sono Lebron James e i compagni dei Lakers : il video della sigla è un capolavoro : Chi ha vissuto gli anni Novanta ricorderà la celebre serie tv americana Otto sOtto un tetto. In un divertente remake, al posto della famiglia Winslow e di Steve Urkel, compaiono nove giocatori Nba dei Los Angeles Lakers: Lebron James, che compare anche come produttore del filmato, veste i panni del padre di famiglia, Carl. Il nuovo acquisto Anthony Davis, invece, quelli della moglie Harriet. Tra i protagonisti, anche Demarcus Cousins, Kyle Kuzma ...

Alle 21 : 30 No Man's Sky e il suo universo infinito protagonisti della nostra diretta : Questa sera torniamo in diretta con un appuntamento dedicato a uno dei giochi più discussi dell'attuale generazione, un titolo che dopo un debutto tutt'altro che semplice ha saputo risollevarsi grazie al lavoro degli sviluppatori e all'attento ascolto dei feedback provenienti dai molti fan.No Man's Sky sarà il protagonista assoluto della nostra live serale in compagnia di Alberto Naso. Il nostro Wochinimen si tufferà nelle profondità ...

Due napoletani protagonisti - oggi - della Coppa d’Africa : Koulibaly e Ounas : Si giocheranno oggi le semifinali in Coppa d’Africa. Restano quattro squadre a contendersi il trofeo: Senegal, Tunisia, Nigeria e Algeria. E due napoletani in ballo, Koulibaly e Ounas, scrive il Corriere dello Sport. Alle 18 scenderanno in campo il Senegal di Koulibaly contro la Tunisia. La nazionale del difensore azzurro, complica proprio la sua presenza in squadra, ha incassato solo un gol in tutta la competizione. In attacco ha Manè, che ...