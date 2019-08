Huawei Mate 30 potrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale

Huawei conferma il Kirin 990 - che sarà svelato a IFA 2019 e arriverà su Mate X : Huawei ha confermato che il suo prossimo SoC di punta sarà il Kirin 990: questo sarà presentato il 6 settembre a IFA 2019 anche in versione 5G e verrà utilizzato sul pieghevole Huawei Mate X. L'articolo Huawei conferma il Kirin 990, che sarà svelato a IFA 2019 e arriverà su Mate X proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart Plus - Huawei P Smart e Mate 20 X e Lenovo Smart Clock si aggiornano con belle novità : Dalla Germania arriva la notizia del rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.1 per Huawei P Smart Plus e Huawei Mate 20 X. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei P Smart Plus, Huawei P Smart e Mate 20 X e Lenovo Smart Clock si aggiornano con belle novità proviene da TuttoAndroid.

Stavolta ha fatto presto Huawei Mate 20 Lite TIM : EMUI 9.1 già segnalato il 22 agosto : Ci sono alcuni segnali davvero interessanti e incoraggianti che possiamo prendere in considerazione oggi 22 agosto per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite brandizzato TIM. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, infatti, l'impatto avuto dall'aggiornamento con EMUI 9.1 sul modello no brand è stato tutto sommato positivo, ma questo giovedì possiamo andare oltre ed esaminare alcune segnalazioni per ...

Huawei Mate 30 Pro avvistato di nuovo - potrebbe essere privo di alcuni tasti fisici : Huawei Mate 30 Pro è stato avvistato in un nuovo scatto dal vivo, potrebbe sostituire i tasti fisici con una nuova tecnologia per la regolazione del volume. L'articolo Huawei Mate 30 Pro avvistato di nuovo, potrebbe essere privo di alcuni tasti fisici proviene da TuttoAndroid.

Rate a tasso 0 con MediaWorld ad agosto con Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite : offerte in scadenza : Scadono oggi 21 agosto alcune offerte MediaWorld davvero interessanti per gli utenti che sono interessati ad alcuni smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P20 Lite e Huawei Mate 20 Lite. Come osservato ad inizio settimana con una selezione di prodotti disponibili su Amazon, dunque, abbiamo l'ulteriore conferma sul fatto che questo potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa uno smartphone di fascia media. Soprattutto quelli ...

Ad un passo da EMUI 10 su Huawei P30 e Mate 20 anche in Europa : le ultime novità ufficiali : Potrebbe arrivare molto presto la tanto attesa svolta per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 a bordo di un top di gamma come Huawei P30, senza dimenticare la serie Huawei Mate 20. In effetti qualche novità c'è oggi 21 agosto rispetto a quanto vi abbiamo riportato un po' di tempo fa sulle nostre pagine. Se in prima istanza venivano fatti discorsi soprattutto focalizzati sulla Cina, dove il rollout per forza di cose ...

Queste dovrebbero essere le batterie di Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : tanti mAh e ricariche rapide : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro dovrebbero avere delle batterie più generose rispetto a quelle dei predecessori, arrivando fino a 4200 e 4500 mAh: eccole ritratte in Queste foto. L'articolo Queste dovrebbero essere le batterie di Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro: tanti mAh e ricariche rapide proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 con Kirin 990 avrà ottime caratteristiche video e potrà registrare video 4K a 60 fps : Huawei ha confermato che con Kirin 990 verrà finalmente superato uno dei limiti delle precedenti generazioni, ossia le CPU Kirin 970 e 980 L'articolo Huawei Mate 30 con Kirin 990 avrà ottime caratteristiche video e potrà registrare video 4K a 60 fps proviene da TuttoAndroid.

Cambio radicale per il Huawei Mate X : modifiche per le specifiche tecniche : Non sembrano destinati a finire troppo presto i lavori di ottimizzazione del Huawei Mate X, che pensavamo fosse lanciato a settembre, fino a che non è stato annunciato il debutto commerciale avverrà prima della fine del 2019, presumibilmente nel mese di novembre (volendo essere ottimisti). Come riportato da 'Huawei Central', oltre ai miglioramenti di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa, il Huawei Mate X pare aver stravolto anche buona ...

Scenari futuristici per la fotocamera dei Huawei Mate 30 : videoregistrazione al top : Gli smartphone di punta del produttore cinese sono noti per garantire le migliori esperienza fotografiche possibili: così sarà anche per il Huawei Mate 30, approfondendo il discorso anche per quanto riguarda la videografia. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', il nuovo processore Kirin 990 supporterà la registrazione video 4K a 60fps, arrivato fino a 30fps col Kirin 980 di precedente generazione (il SoC che ha alimentato le serie dei ...

Huawei Mate X dovrebbe arrivare con una scheda tecnica differente : Pare che stiano ancora proseguendo in casa Huawei i lavori di ottimizzazione del primo smartphone pieghevole dell'azienda, ossia Huawei Mate X L'articolo Huawei Mate X dovrebbe arrivare con una scheda tecnica differente proviene da TuttoAndroid.

Huawei occhiali AR / VR per fare e ricevere chiamate : Huawei occhiali multimediali per ricevere e fare telefonate gli occhiali sono costruiti attorno all'interazione audio. Gli occhiali Huawei sono dotati di microfoni e altoparlanti doppi

Come inoltrare trasferire chiamate su smartphone Huawei e Honor : Fare il Forward delle chiamate e inoltrare le telefonate verso un numero di telefono diverso dal vostro

Colpi Amazon del 18 agosto : Huawei P30 Lite - Mate 20 Pro e Samsung Galaxy S10e : Le offerte Amazon sono sempre all'ordine del giorno, anche nella giornata di oggi 18 agosto, quando tutto lascerebbe pensare che i saldi siano ormai a riposo. La nostra rassegna si apre prepotentemente con il Huawei P30 Lite, l'entry-level dei sogni, con possibilità attuale di portarselo a casa con un esborso di 273.50 euro (prodotto Amazon's Choice con spedizione gratuita e consegna entro venerdì 23 agosto, ordinandolo entro una manciata ...