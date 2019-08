Hong Kong | nuovi scontri tra manifestanti e polizia | lanci di molotv e lacrimogeni

Hong Kong - dodicesimo weekend consecutivo di proteste : lanci di molotov e scontri tra manifestanti e polizia : Al dodicesimo weekend consecutivo di proteste, manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong, dopo la manifestazione pacifica di domenica scorsa che ha mobilitato 1,7 milioni di persone. Due molotov sono state lanciate a Telford Plaza verso gli agenti in tenuta antisommossa fuori dalla stazione di polizia di Ngau Tau Kok: le forze dell’ordine hanno risposto facendo di nuovo uso dei lacrimogeni per disperdere la ...

Hong Kong - proteste e cariche di polizia : 14.20 Prosegue la protesta dei dimostranti anti-Pechino a Hong Kong. Dopo la catena umana inscenata ieri dai manifestanti, oggi la polizia ha caricato le barricate costruite davanti a una stazione di polizia a Ngau Tau Kok. Gli agenti hanno lanciato decine di lacrimogeni facendo indietreggiare i manifestanti che hanno lanciato pietre e bottiglie e che comunque non hanno alcuna intenzione di sgombrare. Ci sarebbero già stati alcuni arresti.

Le foto della catena umana di Hong Kong : Lunga 50 chilometri, nell'anniversario di quella che trent'anni fa fecero i cittadini di Lituania, Estonia e Lettonia per chiedere l'indipendenza dall'URSS

La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa : La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa senza che fossero mai formalizzate accuse contro di lui. Simon Cheng, 28enne che lavorava per il dipartimento del commercio del consolato britannico, era

A Hong Kong catena umana di 40 km per protestare contro la Cina : Migliaia di manifestanti hanno formato una catena umana, lunga circa 40 chilometri, a Hong Kong per il 30esimo anniversario della cosiddetta “Baltic Way”, la catena umana che fu organizzata nel 1989 in Estonia, Lettonia e Lituania per chiedere l’indipendenza dall’Urss. Ai piedi dei grattacieli e nei quartieri dello shopping i dimostranti si sono tenuti per mano formando la catena, soprannominata “Hong Kong ...

Google ha chiuso 210 account di YouTube che facevano disinformazione sulle proteste a Hong Kong : Google ha annunciato di aver chiuso 210 account su YouTube che sarebbero stati creati con l’obiettivo di fare disinformazione sulle proteste in corso nelle ultime settimane a Hong Kong contro il governo centrale cinese. La decisione di Google arriva a

Il popolo di Hong Kong : una catena umana come nell’Urss del 1989 : Oggi gli attivisti comporranno un serpentone di 40 km nella città. L’iniziativa s’ispira a quanto fecero i Baltici esattamente 30 anni fa

Il dipendente del consolato britannico di Hong Kong detenuto in Cina è accusato di favoreggiamento della prostituzione - dicono i media locali : Il Global Times, un tabloid collegato al Partito Comunista Cinese, dice che il dipendente del consolato britannico di Hong Kong che da due settimane è detenuto in Cina, è accusato di favoreggiamento della prostituzione. Il tabloid cita fonti di polizia di Shenzhen,

Milano Finanza : la Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...

