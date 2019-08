Hilary Duff sarà Lizzie McGuire per il sequel della serie firmato Disney Plus

Younger 7 ci sarà : rinnovo a sorpresa per la serie con Sutton Foster e Hilary Duff : TV Land ha ordinato Younger 7, confermando il successo di uno dei suoi prodotti di punta. La comedy, ideata da Darren Star, già produttore di serie come Sex and the City e Beverly Hills 90210, si guadagna così il record di programma televisivo più longevo in onda sulla rete via cavo americana. Il rinnovo per Younger 7 era già nell'aria da qualche settimana, dato che lo show, nonostante sia giunto al suo sesto anno di trasmissione, continua a ...