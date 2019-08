Governo Pd-M5S | domani alle 15 i tavoli al Nazareno | ma rischiano di andare deserti senza

Governo Pd-M5s? Nord in rivolta - l'allarme degli imprenditori : "Clima rovente - occhio al ritorno dei forconi" : Mamma mia. I dieci-quindici punti del Governo giallorosso, che M5S e Pd tentano di far nascere per salvare la poltrona, fanno rabbrividire. Soprattutto le proposte scandite da Luigi Di Maio al Quirinale ci danno un' indicazione di come agirebbe il futuro esecutivo: contro il Nord. Non è una novità p

M5S-Pd - Zingaretti avverte : «Mi auguro non esista ipotesi doppio forno - rispetto reciproco per un Governo di svolta» : Zingaretti "ottimista" e aperto al confronto ma che insiste sul concetto di "discontinuità". «Io sono sempre ottimista, credo che questa fase però vada fatta...

David Sassoli : "Governo Pd-M5S? Non bisogna avere paura del confronto" : “Non bisogna mai avere paura del confronto: i parlamenti servono a questo, a sviluppare confronto, dialogo, compromesso”. Risponde così David Sassoli alle domande su una possibile alleanza di governo del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle. “Noi siamo molto contenti che la scelta e il consenso per la presidente Commissione Ue Ursula von der Leyen sia stato così ampio e abbia trovato anche ...

Governo Pd-M5S - Santanchè a Fiano : 'Italiani vi fanno un mazzo così - vi mandano a casa' : Tempo di riflessione per la politica italiana. Pochi giorni e si saprà se davvero Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico avranno trovato un'intesa per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare, la nomina di un nuovo premier da suggerire a Mattarella e, soprattutto, la convergenza di idee programmatiche. Daniela Santanchè, ospite della trasmissione L'aria che tira-Estate su La 7, nell'ambito di un confronto con il piddino ...

Trattativa M5s - Pd - Governo giallorosso appeso a un filo : "Basta furbizie" : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

Crisi - Santanchè a Fiano su La7 : “Oggi dovrei fare la ola per Governo M5s-Pd. Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa” : In collegamento con gli studi dell’Aria che tira estate (su La7) Daniela Santanchè attacca Pd e Movimento 5 stelle e, commentando l’ipotesi di un accordo tra i due, si rivolge direttamente a Emanuele Fiano: “Gli Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa” L'articolo Crisi, Santanchè a Fiano su La7: “Oggi dovrei fare la ola per governo M5s-Pd. Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a ...

Governo : Cantarella (Lega) - ‘o si cambiano alcuni ministri M5S o si va al voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo due strade davanti: o un nuovo esecutivo M5S-Lega ma cambiando diversi ministeri chiave, dalle Infrastrutture alla Difesa oppure si torna subito al voto. Non ci sono altre soluzioni”. A parlare con l’Adnkronos è Fabio Cantarella, responsabile Enti Locali della Sicilia orientale e commissario Lega in diverse province. Ritenuto molto vicino al vicepremier Matteo Salvini, Fabio ...

Governo : Governo : Don Cosimo Scordato - 'deluso da M5S per decreto sicurezza' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Lo ammetto, sono rimasto deluso dal M5S per l'approvazione del decreto sicurezza. E' stato uno dei loro errori, hanno ceduto su fronti molto delicati come quello sull'immigrazione". E' l'atto di accusa di don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio

Governo : don Cosimo Scordato 'Ma Salvini è affidabile? Possibile esecutivo M5S-Pd' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Io non ho le idee molto chiare per ora su quanto sta accadendo con la crisi di Governo, il problema è se Salvini è davvero affidabile...". Lo ha detto all'Adnkronos don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo, che da semp

Governo : Miccichè - 'ridicolo taglio parlamentari - impressiona M5S attaccato a poltrone' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "E' semplicemente ridicolo che oggi si faccia un Governo in base al taglio dei parlamentari, è assurdo. Stanno facendo una cosa che è populismo puro. E mi spiace che Salvini gli stia andando appresso, è una cosa ridicola, passi per i vitalizi ma che debba diminuire la

Crisi di Governo : continua la trattativa tra Pd e M5s - ma è scontro sul Conte bis : La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo Governo va avanti, ma restano le divergenze sulla riforma costituzionale e soprattutto sul nome del premier. Mentre per Luigi Di Maio la riconferma di Giuseppe Conte a presidente del Consiglio sarebbe una condizione necessaria per il successo dell'accordo, Zingaretti ribadisce la volontà dei dem di "avere una nuova fase politica, serve discontinuità".

Governo : Ruocco-Paragone - no e sì a intesa M5S-Pd su piattaforma Rousseau : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Duello a distanza in due interviste al ‘Corriere della Sera’ tra i parlamentari del Movimento Cinquestelle Carla Ruocco e Gianluigi Paragone sulla possibilità di far votare gli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau sull’ipotesi di alleanza tra M5S e Pd. “Di fronte a una crisi di Governo che corrisponde a un momento decisivo per il futuro del Paese è un nostro preciso dovere ...