Governo | la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier Salvini tenta il M5s | il

Crisi di Governo - è il giorno di Conte al Senato : incertezza sui possibili scenari : Oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata chiave per questa strana Crisi di governo . Alle ore 15, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà infatti in Aula al Senato . Il Conte nuto delle sue comunicazioni è ancora un mistero, ma certamente non perderà l'occasione per difendere l'operato del suo esecutivo e per "inchiodare" Matteo Salvini alle sue responsabilità. Intanto, il ministro dell'Interno, a Radio 24 ha dichiarato "Che senso ha ...

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...