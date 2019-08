Governo | Governo | Don Cosimo Scordato | ' deluso da M5S per decreto sicurezza'

Governo : don Cosimo Scordato 'Ma Salvini è affidabile? Possibile esecutivo M5S-Pd' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Io non ho le idee molto chiare per ora su quanto sta accadendo con la crisi di Governo, il problema è se Salvini è davvero affidabile...". Lo ha detto all'Adnkronos don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo, che da semp

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Salvini è un traditore, è il primo a non volere il voto. Sta prendendo per il c… il mondo intero, parliamoci chiaro. Altrimenti non darebbe la sua disponibilità a tornare al Governo con i grillini. Come succede a tutti i traditori si ritrova adesso in mezzo a una strada”. Non risparmia le critiche al leader della Lega, Gianfranco Miccichè, coordinatore di ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ (3) : (AdnKronos) – “Come posso riconoscerlo come leader della coalizione – dice ancora Miccichè – Una coalizione che cerca di distruggere giorno dopo giorno? Che esce da Mattarella e dice che sarebbe disposto a tornare con il M5S? Come è possibile una cosa del genere? C’è un tale livello di impazzimento…” e dice che “la sola proposta Cinque stelle con il Pd e persino Leu fa sorridere, questi sono capaci ...

Governo : Miccichè - ‘Salvini traditore - è il primo a non volere il voto’ (2) : (AdnKronos) – “Come succede ai traditori ora Matteo Salvini si trova di nuovo in mezzo a una strada e sta disperatamente cercando di recuperare il rapporto con l’altro pezzo di società che gli è molto lontana, cioè con i Cinque stelle. Ancora non parla di centrodestra”. E aggiunge: “Quando al Quirinale è uscito dall’incontro con Mattarella, perché Salvini non ha dichiarato di volere provare a fare un Governo ...

Zingaretti lo dice e lo ripete : no a un Governo con Conte premier : "Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori". Così il segretario del Partito Democratico e presidente della ...

Crisi di Governo : continua la trattativa tra Pd e M5s - ma è scontro sul Conte bis : La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo Governo va avanti, ma restano le divergenze sulla riforma costituzionale e soprattutto sul nome del premier. Mentre per Luigi Di Maio la riconferma di Giuseppe Conte a presidente del Consiglio sarebbe una condizione necessaria per il successo dell'accordo, Zingaretti ribadisce la volontà dei dem di "avere una nuova fase politica, serve discontinuità".continua ...