Governo | don Cosimo Scordato ' Ma Salvini è affidabile? Possibile esecutivo M5S-Pd'

Governo : Governo : Don Cosimo Scordato - 'deluso da M5S per decreto sicurezza' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Lo ammetto, sono rimasto deluso dal M5S per l'approvazione del decreto sicurezza. E' stato uno dei loro errori, hanno ceduto su fronti molto delicati come quello sull'immigrazione". E' l'atto di accusa di don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio

Prove di Governo con premier terzo : no a Conte bis - ipotesi di una donna : Resta lontano l'accordo sul nome del premier. E latita l'intesa sui ministri e sul programma. Ma in barba all'ambiguità di Luigi Di Maio e alle frenate di Nicola Zingaretti,...

Cagliari - i 210 dipendenti di Porto Canale da settembre senza lavoro. Sigle chiedono tavolo a Roma - ma la crisi di Governo ha bloccato tutto : I lavoratori del Porto Canale di Cagliari dal primo settembre potrebbero trovarsi senza lavoro. La procedura di licenziamento annunciata dalla Cict, società concessionaria dello scalo sardo che intende cessare l’attività entro il 31 agosto, è una minaccia sempre più concreta per i 210 dipendenti, dato che al momento non c’è nessun riscontro da parte dell’azienda alle proposte dei sindacati, che chiedono – in attesa di un piano di rilancio ...

Marta Cartabia al Governo? Chi è la donna che potrebbe guidare il nuovo esecutivo giallorosso : L'ipotesi di un governo giallo-rosso si sta facendo sempre più forte in queste ore, dopo la prima giornata di consultazioni al Quirinale. Sia il gruppo delle Autonomie sia i gruppi Misti di Camera e Senato hanno detto che appoggerebbero un governo di legislatura, composto da Pd-M5S, purché sia di lunga durata. Anche il presidente della Repubblica chiede che si formi un governo solido, oppure chiede che si torni a votare in autunno. La Direzione ...

Governo : Salvini - ‘per Morra se si prega Madonna è messaggio a ‘ndrangheta’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Il senatore Morra, presidente della commissione Antimafia, ha detto che il rosario in Calabria è un omaggio alla ‘ndrangheta. Io rifacendomi a Maria e al buon Dio, secondo Morra, ho mandato un messaggio alla ndrangheta. Ma vi rendete conto? Ora in Calabria non si puo’ pregare la Madonna. Alla faccia della libertà”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ...

Crisi di Governo : la stoccata di Conte al M5s. E i senatori del Movimento applaudono : “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato da Conte al M5S ...

Governo 'Ursula' - Fusaro sul M5S : 'Tranello di Prodi - se cadono meritano di sparire' : La crisi di Governo aperta da Matteo Salvini, per la Lega, doveva portare alle elezioni al più presto possibile. Al momento, però, sembra crescere l'ipotesi che il Presidente della Repubblica possa rintracciare una nuova maggioranza parlamentare con un'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, indicare la strada della prosecuzione dell'attuale legislatura e rimandare, almeno per il momento, l'appuntamento con le urne. Un ...

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

CRISI DI Governo/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere

Governo Pd-M5s? Convergenze su salario minimo e fisco. Ma Tav e democrazia diretta dividono : In Parlamento i numeri ci sono e sia nel Pd che fra i Cinque stelle - nonostante distinguo e condizioni non manchino - comincia a prendere quota l’ipotesi di formare una nuova maggioranza alternativa a quella giallo-verde un po’ sulla falsa riga dell’asse europeo che ha portato al voto comune su Ursula von Der Leyen. Ma su quali basi programmatiche potrebbe nascere un Governo giallo-rosso?