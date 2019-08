Governo | Cantarella Lega | ' Conte non era leader coalizione ma solo garante'

Governo : Cantarella (Lega) - 'Disponibili a cedere Palazzo Chigi a Di Maio' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Quello che Salvini ha fatto dimostra che non è legato alla poltrona, meno male che non si è dimesso - dice ancora Cantarella - perché ci sono stati gli ultimi casi delle ong". E si chiede: "Perché mai deve dimettersi Salvini?". E ribadisce: "Favorevole a un nuovo gove

Governo : Cantarella (Lega) - 'o si cambiano alcuni ministri M5S o si va al voto' (2) : (AdnKronos) - "Salvini ha specificato che tra le elezioni e l'accordo 5 stelle e il pd, è molto meglio che si rifaccia un nuovo Governo. La via maestra rimane quella delle elezioni. Non è che stiamo cambiando le carte in tavola, la maggioranza non c'era neanche il 4 marzo. Sono due partiti con progr