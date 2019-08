Google Lens funziona anche nel mondo virtuale

Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android : Google Lens è disponibile in Google Assistant, Google Foto e Google immagini sul web, se state navigando su dispositivi mobili, ma ora sembra che Google aggiungerà un collegamento a Lens in Google Chrome per Android. Quando la funzione sarà disponibile, aprendo il menu contestuale per qualsiasi immagine Chrome per Android mostrerà l'opzione Cerca con Google Lens al posto di Cerca questa immagine su Google. L'articolo Google prepara la ricerca ...

Date un’occhiata a questi annunci “Living Surface” con Google Lens : Google vuole fare di Lens il gateway per i contenuti online facendogli riconoscere gli oggetti nel mondo reale per offrire all'utente maggiori informazioni dal web. Con "Living Surfaces", Google fonde video e animazioni con l'ambiente reale mantenendo spesso l'oggetto e l'ambiente circostante nella cornice live. L'articolo Date un’occhiata a questi annunci “Living Surface” con Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Google Go accoglierà presto Google Assistant Go e Google Lens : Google Go si prepara ad accogliere nuove funzionalità: presto al suo interno saranno integrati un accesso diretto ad Assistant Go e un collegamento a Google Lens. Ecco le ultime novità pensate per migliorare Android Go. L'articolo Google Go accoglierà presto Google Assistant Go e Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Google testa un nuovo look per la barra di ricerca con le icone di Discover e Google Lens : Google sta portando avanti dei test per rinnovare il look e le funzionalità della barra di ricerca dell'app che porta il suo nome. L'articolo Google testa un nuovo look per la barra di ricerca con le icone di Discover e Google Lens proviene da TuttoAndroid.

Con Google Lens le “cose” si fanno “strane” nel New York Times di oggi : Google sta portando una strana esperienza nella versione cartacea del New York Times di oggi fruibile unicamente attraverso Google Lens. Nel quotidiano sono presenti tre annunci che riguardano il centro commerciale Starcourt Mall e analizzandoli con Google Lens i lettori scopriranno che le cose sono più strane di quanto sembrano all'apparenza. L'articolo Con Google Lens le “cose” si fanno “strane” nel New York Times di ...

Google Lens svela chi ha creato le opere d’arte che state guardando : Sarà capitato a tutti di osservare un’opera d’arte locale, dei mobili o delle caratteristiche soluzioni per l’illuminazione, magari visitando una città, e di domandarsi chi fosse l’autore. Presto Google Lens potrebbe essere d’aiuto. L’azienda ha attivato a San Francisco una nuova funzione di quest’app che serve proprio per questo. Google progetta il ...