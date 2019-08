Golf – Scandinavian Invitation | Van Rooyen verso la vittoria | Gagli 22°

Golf - European Tour 2019 : Erik Van Rooyen in testa allo Scandinavian Invitation dopo il terzo giro - Lorenzo Gagli 22° il migliore degli italiani : Situazione ancora decisamente equilibrata quando mancano soltanto diciotto buche alla conclusione dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Grazie ad un terzo giro in 64 colpi con otto birdie e due bogey (entrambi nella prima parte del tracciato), il sudafricano Erik Van Rooyen è salito al comando della classifica con lo score di -13 per ...

Golf – Scandinavian Invitation : Fitzpatrick al comando - Pavan rimonta : Eurotour: Fitzpatrick al comando, rimonta Pavan, 32° Gagli. Nello Scandinavian Invitation sale al secondo posto Henrik Stenson, affiancato da Ashun Wu Andrea Pavan, con un’ottima rimonta sottolineata da un 64 (-6) per un totale di 138 (74 64, -2) colpi. si è portato dal 124° al 32° posto, dove è affiancato da Lorenzo Gagli (69 69), nello Scandinavian Invitation (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso dell’Hills Golf & Sports ...

Golf - European Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick al comando dello Scandinavian Invitation dopo il secondo giro - quattro italiani superano il taglio : Bilancio nel complesso positivo per la spedizione italiana al termine del secondo giro dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Nonostante siano infatti piuttosto lontani dalle posizioni di vertice della classifica, ben quattro azzurri sono riusciti a superare il taglio e proseguiranno il torneo nel fine settimana. L’inglese Matthew ...

Golf – Scandinavian Invitation : Wade Ormsby in vetta con 62 colpi - Lorenzo Gagli il migliore degli italiani : L’australiano comanda la classifica dopo il primo giro, non proprio positivo l’inizio della truppa italiana L’australiano Wade Ormsby è al vertice con 62 (-8) colpi dello Scandinavian Invitation (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso dell’Hills Golf & Sports Club (par 70), a Gothenburg in Svezia, dove Lorenzo Gagli, 35° con 69 (-1), ha espresso il miglior score tra gli italiani in gara. Al 51° posto con 70 (par) ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby al comando dello Scandinavian Invitation. Gagli migliore degli italiani al 35° posto - ritirato Bertasio : Si è concluso il primo giro dello Scandinavian Invitation, ex Nordea Masters, con il quale prosegue il ritorno a pieno regime dell’European Tour. Al comando c’è l’australiano Wade Ormsby, autore di un ottimo giro in -8 con sei birdie e un eagle, alla buca 14. Sul par 70 di Goteborg il suo score di 62 gli consente di precedere di un colpo il padrone di casa Joakim Lagergren e il francese Alexander Levy (-7). Quarta posizione per ...

Golf - European Tour 2019 : sei italiani nella tana di Stenson e Noren allo Scandinavian Invitation : Dopo il successo del belga Thomas Pieters a Praga, l’European Tour si sposta a Goteborg, in Svezia, per giocare lo Scandinavian Invitation. Il torneo altro non è che il Nordea Masters con un nuovo nome, dunque si tratta sempre dello stesso evento che va in scena dal 1991 e che, nell’albo d’oro, ha anche un nome italiano, quello di Renato Paratore (2017). La prima edizione la vinse lo scozzese Colin Montgomerie davanti al ...