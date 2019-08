Gli esorcisti contro il capo dei gesuiti | Il diavolo non è un simbolo | ma una

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Francesco Curridori L' Associazione Internazionale(AIE) ha polemizzato con Arturo Sosa, ildei, il cosiddetto 'Papa Nero' che sostiene che ilsia soltanto undel male Ilesiste davvero o è solo undel male? Il quesito ha tenuto banco in questi giorni nel corso del Meeting di Rimini. Arturo Sosa, generale dei, il cosiddetto 'Papa Nero', ha sostenuto che ilnon sia una persona umana ma piuttosto "lo spirito cattivo che porta l'uomo a fare le cose che vannolo spirito di Dio", come spiega anche sant'Ignazio nei suoi scritti. Ilsarebbe, dunque, "una maniera del male di essere presente nella vita umana", unche rappresenta ciò che di malvagio c'è nella coscienza umana. "I simboli sono parte della realtà, e ilesiste come realtà simbolica, non come realtà personale", sottolinea ...

