Giulia De Lellis | libro sui tradimenti | arriva una nuova anticipazione

Giulia De Lellis e Andrea Iannone innamorati pazzi - lei : 'Vi auguro di trovare questo' : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: meno di 48 ore fa, infatti, i ragazzi hanno confermato di amarsi alla follia scambiandosi dolci parole sui social network. Il pilota ha fatto sapere di aver trovato negli occhi della sua dolce metà tutto quello che cercava; lei ha risposto augurando a tutte le persone che la seguono su Instagram di trovare un amore così grande come quello che sta vivendo lei da meno ...

Iannone fa una splendida dedica a Giulia De Lellis : lei risponde così : Andrea Iannone fa una splendida dedica a Giulia De Lellis e lei risponde lasciando tutti senza parole L’amore che lega Andrea Iannone e Giulia De Lellis è davvero forte e meraviglioso. I due stanno vivendo una vera e propria favola che sta facendo sognare tutti i loro affezionatissimi follower. La loro è una storia a […] L'articolo Iannone fa una splendida dedica a Giulia De Lellis: lei risponde così proviene da Gossip e Tv.

UeD - Irene Capuano come Giulia De Lellis : nuovo progetto in comune : Uomini e Donne, Irene Capuano news: un nuovo progetto per la fidanzata di Luigi Mastroianni Irene Capuano sta lavorando a un progetto nuovo ed entusiasmante! Dopo Uomini e Donne, e dopo aver raggiunto la notorietà, Irene ha intenzione di cogliere al volo tutte le opportunità che le si presenteranno davanti per realizzare i suoi sogni. […] L'articolo UeD, Irene Capuano come Giulia De Lellis: nuovo progetto in comune proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e le corna : «Ecco come mi sono sentita quando Andrea mi ha tradita» : Giulia De Lellis svela parte del suo libro «Le corna stanno bene su tutto» in uscita Il 17 Settembre 2019 e lo fa tramite una storia su Instagram. La celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata del tronista Andrea Damante ha raccontato attraverso le pagine di un libro il dolore della scoperta di un tradimento. Oggi la De Lellis ha confessato sui social qualcosa di più intimo: come si è sentita nell’esatto momento in cui ha ...

Giulia De Lellis pubblica un estratto dal suo libro : "Non mangio. Non parlo. Non piango" - : Luana Rosato Giulia De Lellis pubblica una citazione tratta dal suo libro e rende noto il suo stato d'animo nel momento in cui ha scoperto di essere stata tradita Il 17 settembre prossimo uscirà il primo libro di Giulia De Lellis, che ha deciso di mettere nero su bianco le sue vicende private e personali raccontando a chi la segue da sempre alcuni aspetti sconosciuti della sua relazione con Andrea Damante (e non solo). "Le corna ...

Giulia De Lellis - prime frasi del libro sul tradimento : 'È aprile - il gelo dentro e tremo' : Continuano le anticipazioni che Giulia De Lellis sta dando ai fan sul suo libro che uscirà il prossimo 17 settembre: questo pomeriggio 19 agosto infatti, la romana ha pubblicato su Instagram le prime frasi con le quali ha deciso di raccontare il tradimento che ha subito da parte di Andrea Damante. Leggendo le poche righe che l'influencer ha condiviso sui social network, emerge un forte malessere che la ragazza ha provato nell'aprile di 2 anni ...

Giulia De Lellis si svela su IG : convivenza con Iannone e occhi lucidi per il libro : Ad un mese esatto dall'uscita del suo primo libro, Giulia De Lellis ha deciso di svelare ai fan un altro particolare inedito risalente al periodo in cui si è data alla scrittura: rispondendo ad alcune domande che le sono state fatte sui social network, infatti, l'influencer ha fatto sapere di essersi commossa spesso mentre buttava su carta le emozioni che ha provato quando è stata tradita. La storia d'amore con Andrea Iannone, invece, va ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone convivono già - la nuova vita dell’influencer è a Lugano : Fanno davvero sul serio Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Al punto che stanno già convivendo, a dispetto del fatto che la loro relazione è iniziata solo una manciata di mesi fa. Lo ha svelato la stessa influencer, rispondendo alle domande dei fan. Uno dei suoi follower le ha chiesto se lei e il pilota ex di Belen Rodriguez vivono insieme: "Sì, dal primo giorno forse", è la risposta di Giulia, che non ha perso tempo e ha fatto armi e bagagli per ...

Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio : Giulia De Lellis svela come va la sua relazione con Andrea Iannone e poi esprime un ‘dolce’ desiderio Così innamorata, forse, Giulia De Lellis non l’avevamo mai vista. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fidanzata, da qualche mese, con il pilota di Moto GP Andrea Iannone e le cose vanno più che bene. […] L'articolo Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio proviene da Gossip e ...

Giulia de Lellis festeggia i 30 anni di Andrea Iannone : "Al mio amore" - foto : Giulia de Lellis e gli auguri di Buon Compleanno per Andrea Iannone: 'Non smettere mai di stupirmi' "Lui è quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore" le parole dell'influencer su Instagram per il suo fidanzato neo 30enne Nata pochi mesi fa, la storia d'amore tra Giulia de Lellis e il motociclista Andrea Iannone prosegue a mille all'ora. L'ex gieffina ha voluto ...