Giro d’Italia 2020 | micidiale arrivo al Monte Lussari | 7 km al 13% | 4 GPM durissimi con

Vuelta a España 2019 : Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al vincitore del Giro d’Italia - Rojas al suo posto : Finisce ancor prima di cominciare la Vuelta a España di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, vincitore quest’anno del Giro d’Italia, non recupera in tempo utile dalla caduta nel Criterium Profronde van Etten-Leur, in Olanda. A comunicarlo in via ufficiale è la Movistar. L’incidente in questione, domenica scorsa, gli è costato numerose contusioni e ferite, in particolare a una spalla. L’assenza di fratture non è stata ...

Giro d’Italia 2020 - percorso durissimo : Etna - Zoncolan - Colle delle Finestre - Fraiteve. Sfilza di salite : il possibile tracciato e le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 si preannuncia davvero molto duro con una serie di salite estremamente impegnative che metteranno a durissima prova tutti i ciclisti. Questo sembra essere lo scenario a circa tre mesi dalla presentazione ufficiale del percorso, le indiscrezioni della vigilia che stanno emergendo nelle ultime settimane parlano infatti di una serie di ascese di primissimo piano che renderanno il tracciato particolarmente selettivo ed ...

Il Giro d’Italia a zero emissioni in Nissan LEAF : 7.500 km a zero emissioni in 13 giorni viaggiando da Varna (Bolzano) a Siracusa: questi sono i dati del Giro d’Italia 100% elettrico percorso da Giordano Viero, noto sui social come Jo Pesata, al volante della sua Nissan LEAF. Un tour lungo la penisola che dimostra come viaggiare con un veicolo 100% elettrico sia possibile in tutta Italia e che si è svolto alla vigilia della terza edizione del Festival dell’eMobility (Milano, Palazzo ...

Vuelta a España 2019 : il montepremi a confronto con Giro d’Italia e Tour de France. Cifre bassissime : Sabato 24 agosto inizierà la Vuelta di Spagna 2019, l’ultimo Grande Giro della stagione ciclistica che regalerà grande spettacolo ed emozioni uniche a tutti gli appassionati per tre settimane. Si preannuncia una bella lotta per la conquista della maglia rossa con Richard Carapaz a caccia del bis dopo il trionfo al Giro d’Italia, l’ecuadoriano se la dovrà vedere col compagno di squadra Nairo Quintana, col Campione del Mondo ...

Giro d’Italia in auto elettrica : Viaggiare con l’auto elettrica lungo la Penisola si può, anche al volante di un modello non di ultima generazione come la Nissan Leaf prima serie con batterie da 30 kWh e autonomia massima di 250 km. È quanto emerge dal Giro d’Italia elettrico effettuato dal 5 al 18 agosto da Giordano Viero, tra i promotori del portale ricaricafast.com e delegato veneto di Class Onlus, l’associazione che coordina il Comitato Promotore di e_mob. Un tour lungo la ...

Vuelta a España 2019 - Richard Carapaz per la conferma dopo il Giro d’Italia. L’ecuadoriano sarà uno dei principali favoriti : Mancano poche ore alla partenza della Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto da Salinas de Torrevieja con una cronosquadre, per poi concludersi dopo tre settimane intense, senza un attimo di respiro, nella capitale spagnola Madrid; quest’ultima incoronerà sul podio di Plaza Cibeles il vincitore della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Tra i grandi favoriti per la conquista della maglia amarillo ...

Giro d’Italia 2020 - lo sterrato dell’Etna e lo Stelvio tra i possibili punti chiave : Mancano ancora un paio di mesi alla tradizionale data in cui si presenta il percorso del Giro d’Italia della stagione successiva, ma sono già molte le notizie che circolano sui luoghi che saranno visitati dalla corsa rosa. È già ufficiale la partenza dall’estero, con un trittico di tappe in Ungheria. Il ritorno in Italia sarà in Sicilia, dove si stanno mettendo le basi per una frazione davvero unica. Il progetto siciliano prevede una ...

Vuelta a España 2019 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre basse rispetto a Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta di Spagna si conferma la grande corsa a tappe più “povera”, il montepremi complessivo tocca quota 1,12 milioni di euro cioè è ben lontano dai 1,5 milioni messi in palio al Giro d’Italia e ai 2,3 milioni della borsa del Tour de France. Il vincitore guadagnerà 150mila euro, cioè poco più della metà della Corsa (265mila euro) e meno di un terzo della Grande Boucle (500mila euro). Sono previsti premi per i primi 20 della ...

Giro d’Italia 2020 - Etna in pole position : arrivo terribile a 2850 metri - cronometro con pendenze al 22%. Tutti gli scenari : Il Giro d’Italia 2020 potrebbe arrivare in cima all’Etna, fino ai piedi del cratere di Nord-Est: una tappa della prossima Corsa Rosa potrebbe infatti giungere a Piano delle Concazze, addirittura a 2850 metri s.l.m.! La linea del traguardo sarebbe posta davvero molto vicina al cratere del vulcano più alto d’Europa, sarebbe un avvenimento epocale che sta concretamente prendendo corpo come riporta MeridioNews. Il primo passo verso ...

Giro d’Italia 2020 : percorso - salite e anticipazioni. Cronoscalata dell’Etna? Arrivo ai 2700 m. del Fraiteve! : Prende sempre più forma il percorso del Giro d’Italia 2020. Le prime tre tappe sono già state ufficializzate. Come ormai consuetudine dal 2010, negli anni pari RCS propende per una partenza dall’estero. Sarà la 14ma volta nella storia che la Corsa Rosa prenderà il via al di fuori dei confini nazionali, l’ultima nel 2018 da Gerusalemme (Israele). Questa volta il grande onore toccherà all’Ungheria. Si comincerà sabato 9 ...

Giro d’Italia 2020 - le anticipazioni sul percorso. Le località già sicure e quelle probabili. Torna lo Zoncolan? : Come sarà il percorso del Giro d’Italia 2020? Quali saranno le città che verranno attraversate dalla carovana nel prossimo mese di maggio? Dove vedremo passare la Corsa Rosa e dove si deciderà la classifica generale? Siamo nel bel mezzo dell’estate ma è proprio in questo periodo, quando mancano ancora nove mesi al grande evento, che si inizia a disegnare il tracciato per la prestigiosa corsa a tappe e si chiudono gli accordi con le ...

Un Giro d’Italia attraverso 10 incredibili fari : Le coste italiane hanno uno sviluppo complessivo di 7456 km, un’estensione enorme che – tra le altre cose –giustifica la presenza sul nostro territorio di moltissimi fari. Questi strumenti di origine antichissima sono oggi superati, sostituiti da sistemi digitali o totalmente automatizzati per ridurne i costi di manutenzione. Nonostante tutto, però, i fari mantengono il grande fascino che si riserva a luoghi e strumenti a cui le culture ...

Vincenzo Nibali e l’obiettivo Giro di Lombardia. Ma è già rebus 2020 : Giro d’Italia o tutto su Olimpiadi e Mondiali? : Il 2019 ha confermato che Vincenzo Nibali è ancora all’apice della catena alimentare del ciclismo italiano. Lo Squalo dello stretto, col 2° posto all’ultimo Giro d’Italia, ha ottenuto il sesto podio in carriera nella Corsa Rosa. Non sazio si è presentato al Tour de France con l’obiettivo di vincere una tappa. E lo ha realizzato a Val Thorens, nell’ultima frazione di montagna della Grande Boucle, con una splendida ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso e le salite : dal Monte Fraiteve al Lussari - suggestione Zoncolan e Stelvio : Mancano ancora nove mesi al Giro d’Italia 2020 ma è proprio in questo periodo che si inizia a disegnare il percorso della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 9 maggio da Budapest. La Grande Partenza avverrà dunque dall’Ungheria dove si svilupperanno le prime tre tappe, poi si tornerà finalmente nel Bel Paese (probabilmente in Sicilia) e la prima Grande Corsa a tappe della stagione entrerà nel vivo. Gli organizzatori sono chiamati a ...