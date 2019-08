Girano per mercatini e sono attratti da una ciotola bianca che costa 3 euro | l’acquistano

Fonte : baritalianews

(Di sabato 24 agosto 2019) Una famiglia che andava spesso in giro per, un giorno fece un acquisto proprio da uno deidi unamolto deliziosa , semplicissima che pagò tre. Laper molto tempo venne messa tra le tazzine del caffè ma un giorno la famiglia decise di farla valutare e quello che scoprì fu straordinario: laapparteneva alla dinastia Song , una dinastia di oltre 1.000 anni . La, è stata valutata dagli esperti della casa d’aste Sotheby che dissero che al mondo esistono solo due esemplari di quella: una è esposta al British Museum di Londra, l’altra era quella acquistata per tredalla famiglia fortunatissima. Gli estimatori dissero che valeva circa € 300.000ma quando fu messa all’asta la famiglia l’ha venduta a € 2.225.000.

