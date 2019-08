Gira il mondo viaggiando sempre in prima classe con voli extralusso ma spende solo 270

I turisti del calcio - che Girano il mondo cambiando squadra di continuo : Libero li chiama “i girovaghi del calcio”, “globe trotter del pallone”. Sono i calciatori che, quasi come turisti, girano il mondo cambiando squadra di continuo. Che non scelgono il club per il blasone o la possibilità di vincere, ma che cercano nuove culture, città da scoprire o lingue da imparare. Kevin Prince Boateng, ad esempio. La maglia viola sarà l’undicesima indossata in carriera. Ha giocato in quattro ...

Questa nonna di 89 anni Gira il mondo con zaino e bastone : vuole spendere la pensione creando ricordi : Probabilmente è il sogno nel cassetto di molte persone, ma in poche riescono a realizzarlo. Uno zaino, qualche soldo, tempo libero, tanta voglia di avventura e… via, in giro per il mondo,… L'articolo Questa nonna di 89 anni gira il mondo con zaino e bastone: vuole spendere la pensione creando ricordi proviene da Essere-Informati.it.

John Massa - c’è un sassofono italiano che ci fa Girare il mondo : Se volessimo ritrovare le atmosfere marsigliesi di Jean Claude Izzo oggi, potremmo arrivare nella capitale della Provenza, con in testa una specie di giro del mondo da realizzare in uno spartito. Raggiungere la musica di John Massa, in Rue des Trois Rois. Un jazz club che dicono sia il crocevia della world music. Il migliore della città, dicono. Dunque, se andate a Marsiglia, e questa è la stagione giusta, non è difficile trovarlo. John Massa è ...