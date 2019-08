Giornata del Cane | 5 motivi per cui averlo migliora la qualità della vita

Partite serie A - Sky o Dazn : il programma della prima Giornata di campionato : Torna il campionato di calcio: Sabato 24 agosto, domenica 25 e lunedì 26 agosto la prima giornata di serie A. Ecco come Sky...

Risultati Serie A live - il programma completo della 1^ Giornata : Risultati Serie A live – Si comincia. L’attesa è finita, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire. Dopo la solita estate esplosiva sul mercato (che non si è ancora concluso), è il momento di fare sul serio e passare ai fatti. Si prospetta un torneo diverso, forse più equilibrato. La Juventus ha cambiato allenatore e filosofia, l’Inter pure ma si è anche rafforzata molto. Scommessa Milan e conferme Napoli. I ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Simone Scuffet - il colpo dello Spezia! - 1Giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: Scuffet è un acquisto di lusso per lo Spezia. Le mosse e le scelte degli allenatori in vista della prima giornata.

Serie A - le partite della prima Giornata : Il campionato inizia stasera con Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, i due anticipi della prima giornata che si concluderà lunedì sera con il posticipo Inter-Lecce

Serie A - analisi e pronostici della 1^ Giornata : apre le danze la Juve al Tardini : Il campionato di Serie A 2019/20 apre i battenti domani, 24 agosto 2019, alle 18:00 con la Juventus, vincente dell'ultima stagione, in casa del Parma. L'eco di CR7 si sta facendo sentire più quest'anno che lo scorso: difatti giocatori del calibro di Frank Ribery, appena approdato alla Fiorentina, e di Romelu Lukaku, nuovo faro d'attacco dell'Inter, hanno scelto l'Italia rispetto alle più acclarate Premier e Liga. Chiuderà la prima giornata, ...

Risultati Serie C live - il programma completo della 1^ Giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

Risultati Serie B live - il programma completo della 1^ Giornata : Risultati Serie B live – Anche il campionato cadetto è pronto ad aprire i battenti. Un giorno prima rispetto alla Serie A, però, con il consueto anticipo del venerdì. E’ Pisa-Benevento la gara inaugurale della stagione 2019-2020: toscani neopromossi dopo i playoff, sanniti pronti al riscatto dopo l’eliminazione dell’anno scorso e con Pippo Inzaghi in panchina. Gran parte delle sfide sono al sabato, ben due alle 18 e ...

Serie A 2019-2020 - le probabili formazioni della prima Giornata. Tutti i possibili 11 titolari : tra certezze e ballottaggi : Mancano poco più di ventiquattro ore all’inizio della Serie A di calcio: domani pomeriggio alle ore 18.00 la Juventus campione d’Italia scende in campo a Parma senza Sarri in panchina. L’altro anticipo sarà Fiorentina-Napoli, mentre domenica Udinese-Milan si giocherà alle ore 18.00 ed infine sei gare si disputeranno alle ore 20.45. Lunedì alle ore 20.45 chiusura con Inter-Lecce. LE probabili formazioni della prima ...

Probabili formazioni Serie B - tutti gli schieramenti della prima Giornata : dubbio Dionisi - gioca Armenteros : Probabili formazioni Serie B – Riparte il campionato degli italiani, la Serie B. Grande attesa per il via della stagione del campionato cadetto, che si aprirà ufficialmente questa sera con Pisa-Benevento, in programma alle ore 21. Il grosso del programma si gioca sabato 24 agosto. Alle 18 il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, stesso orario per Salernitana-Pescara. Alle 21, invece si giocano 4 partite: Ascoli-Trapani, ...

Risultati Serie A live - il programma completo della 1^ Giornata : Risultati Serie A live – Si comincia. L’attesa è finita, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire. Dopo la solita estate esplosiva sul mercato (che non si è ancora concluso), è il momento di fare sul serio e passare ai fatti. Si prospetta un torneo diverso, forse più equilibrato. La Juventus ha cambiato allenatore e filosofia, l’Inter pure ma si è anche rafforzata molto. Scommessa Milan e conferme Napoli. I ...

Probabili formazioni Serie A - gli schieramenti della 1° Giornata : dubbio prima punta per la Juventus : Probabili formazioni Serie A – Attesa finita. Si torna finalmente in campo per il campionato di Serie A, si gioca la prima giornata del massimo campionato italiano, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ad aprire le danze la partita tra Parma e Juventus, i campioni d’Italia alla ricerca di conferme nonostante le novità dal punto di vista della rosa ma anche tattico, trasferta difficile per il club bianconero. ...

Serie A - si parte : le quote e i pronostici della prima Giornata : Vacanze finite per la Serie A che torna in campo per il via del campionato 2019/20. La Juventus, debuttante in trasferta, è incaricata di alzare il sipario sulla nuova stagione: la vittoria della squadra di Sarri contro il Parma vale 1,31 la posta in gioco. Il segno «X» vale invece 5,10 mentre un exploit inatteso degli emiliani pagherebbe 11,00 volte la scommessa. Uno scontro che dovrebbe, inoltre, vedere numerose reti: la possibilità di ...

Consultazioni - la seconda Giornata. Arrivata la delegazione di FI Diretta tv : In mattinata tocca a Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5S

Le designazioni arbitrali della prima Giornata di Seria A : Mancano solo due giorni alla partenza del Campionato 2019/2020. Nel corso della giornata l’AIA diffonderà l’elenco delle designazioni arbitrali per la Serie A. designazioni Serie A – Sabato 24 agosto aprirà la stagione alle ore 18:00 Parma Juventus. La prima giornata si chiuderà lunedì 26 con Inter-Lecce alle ore 20:45. E’ tutto pronto per la ripartenza del calcio giocato mentre ancora non si è chiusa la finestra ...