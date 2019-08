Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) “Neidi, ma chi va più dal medico di, senza offesa per i professionisti qui presenti. Nel mio piccolo paese vanno a farsi fare la ricetta medica, ma chi ha almeno 50va su Internet e cerca lo specialista. Ilin cui ci si fidava del medico è finito“. Lo ha affermato Giancarlo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo intervento oggi al Meeting di Rimini per l’incontro ‘Intergruppo sussidarietà: le riforme istituzionali’. In un passaggio sulla sanità pubblica, l’esponente della Lega ha risposto a Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno, che nel suo intervento aveva sottolineato la necessità di mettere più fondi nella sanità pubblica perché “neiandranno in pensionedina generale. Se non mettiamo soldi nella ...

lorepregliasco : Giancarlo Giorgetti allo Speciale Tg1 ha già ripetuto almeno tre volte 'Boldrini'. Il 'governo Di Maio - Renzi - Bo… - TutteLeNotizie : Giorgetti: “Nei prossimi anni mancheranno 45mila medici di base, ma ormai quel mondo è… - Cascavel47 : Giorgetti: “Nei prossimi anni mancheranno 45mila medici di base, ma ormai quel mondo è finito”. E sui sacerdoti: “S… -