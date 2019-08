G7 di Biarritz | l’Amazzonia in fiamme al centro dell’attenzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Sta per aprirsi i summit G7 di Biarrtiz e tra i temi che detteranno l’agenza dei leader dei sette paesi più industrializzati del mondo ci sarà la questione degli incendi in Amazzonia. Ieri alla vigilia del summit Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo Ue-Mercosur se il Brasile non prenderà misure concreta per fermare la catastrofe. Ieri, infatti, Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo di libero scambio del Mercosur tra l’UE e le nazioni sudamericane se il governo di Jair Bolsonaro non farà mosse concrete per bloccare la deforestazione dell’Amazzonia, che secondo gli esperti ha alimentato gli incendi. Reuters Il taoiseach irlandese, Leo Varadkar, che è stato il primo a mettere in discussione l’accordo del Mercosur venerdì, ha definito “orwelliano”che il tentativo di Bolsonaro di scaricare la ...

