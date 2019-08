Forza Italia non finirà nel calderone sovranista Parola di Antonio Tajani

Toti : "Non credo al ritorno 5S-Lega Urne? Nessun veto su Forza Italia" : INTERVISTA/ Governo M5S-Pd, riedizione del governo M5S-Lega o elezioni anticipate? Affaritaliani.it lo cha chiesto a Giovanni Toti, leader di Cambiamo e Governatore della Regione Liguria. Toti parteciperà il primo... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi da Mattarella - consultazione record : Forza Italia non conta ma il Cav sta dentro un'ora : Quasi un'ora di consultazione al Quirinale. Un piccolo record. Silvio Berlusconi è salito al Colle per esporre al presidente Sergio Mattarella la posizione di Forza Italia. Insieme alla delegazione azzurra composta dal vicepresidente Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Geli

Consultazioni - la seconda giornata. In corso colloquio con Forza Italia Diretta tv : In mattinata tocca a Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5S

Forza Italia non crede al governo M5s-Pd e vuole andare subito al voto - dice Tajani : Forza Italia è per andare al voto subito, non è certa dell'intesa M5s-Pd e perciò non è affatto sicura che in questo momento le elezioni si allontanino. “Vedremo se prevarranno gli interessi di Palazzo, tra due forze che si non insultate fino a ieri” dice l'azzurro Antonio Tajani in un'intervista a Il Giornale nell'edizione in edicola. Tajani, poi, non accetta che Salvini si preoccupi di avvisare Forza Italia dicendo “chi va al governo con il ...

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

Crisi - il governo “di raffreddamento” e quello per “sgonfiare la bolla populista” : in Forza Italia cresce il partito del “non voto” : Si riconoscono nel “partito del non voto“, ma non vogliono sentire parlare di “Nazareno bis“. Nè tanto meno sentirsi etichettare come inciciuoni. Eppure in Forza Italia sono sempre di più i parlamentari contrari al ritorno alle urne. Anche se ciò si dovesse tradurre in una vittoria netta del centrodestra. Il motivo è evidente a tutti: in questo momento il partito di Silvio Berlusconi ha 166 seggi in Parlamento, frutto del ...

Il "Governo Renzi" seduce mezza Forza Italia : La crisi non si è ancora formalizzata. Alla vigilia delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, la scenario appare fluido. L’ipotesi di un esecutivo istituzionale prende forma. Non a caso anche dentro Forza Italia il clima è cambiato rispetto a qualche giorno fa, quando si parlava di liste comuni con la Lega e di centrodestra unito. Non c’è solo Gianni Letta che, parlando con i consigliere del Colle, coltiva ...

Giancarlo Giorgetti non sente da giorni Salvini - ma Forza Italia sì : retroscena - si sgretola il centrodestra : Con Matteo Salvini non parla da giorni, Giancarlo Giorgetti. In compenso il numero due della Lega sente spesso i vertici di Forza Italia. Un retroscena della Stampa riferisce come tra gli uomini di Silvio Berlusconi il clima nei confronti del Capitano sia pessimo. "Inaffidabile" è il giudizio più ca

Pierferdinando Casini chiama Forza Italia al governissimo : "Se pensate che Mara Carfagna...". L'indizio : Anche Pierferdinando Casini sposa la linea del "governo Ursula", chiamando in causa Forza Italia. Mentre sul Messaggero Romano Prodi conia la formula "governo Orsola", Italianizzata, intervistato dal Corriere della Sera l'ex presidente della Camera spiega come la nuova maggioranza possa nascere dall

Renato Brunetta vota governissimo con Forza Italia : "Pd-M5s un mostro - Salvini-Di Maio mostro al quadrato" : Anche Renato Brunetta apre a un governissimo con dentro Forza Italia, sia pure come "ultima spiaggia". "Aprire una crisi al buio, per giunta nel mese di agosto, mentre l'economia è in recessione, rischiando uno spread alle stelle e le banche in profondo rosso, è stato un gesto da masochisti irrespon

Silvio Berlusconi - uno scenario impensabile : Forza Italia con Pd e M5s - "sempre meglio del governo Travaglio" : Silvio Berlusconi guarda l' evoluzione della crisi con preoccupazione crescente. Il Cavaliere ha trascorso il Ferragosto in Provenza con i nipotini, ospite della figlia Marina. Ma non ha mai interrotto le comunicazioni con i suoi consiglieri, i quali lo hanno tenuto aggiornato sugli ultimi fatti in

Open Arms - scontro su condizioni migranti. Salvini : “Emerganza sanitaria? Balle”. Il medico di Lampedusa è un ex di Forza Italia : Ha visitato i migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per motivi sanitari. E ha stabilito che, contrariamente a quanto constatato dai medici a bordo, sono “tutti in buona salute, solo uno aveva una otite, gli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti, sono stati tutti condotti nell’hotspot”. “C’è qualcosa che non funziona perché tra i 13 migranti fatti sbarcare dalla Open Arms per ...

Silvio Berlusconi - voce spiazzante da Forza Italia : "Grande lista civica e premier alternativo a Salvini" : Un "premier alternativo a Matteo Salvini". Dentro Forza Italia iniziano a circolare ipotesi suggestive e inimmaginabili fino a poche ore fa. Segno che qualcosa, nel disegno del leader della Lega, sta andando storto. Il Capitano, orte di un amplissimo consenso personale testimoniato dai sondaggi, si