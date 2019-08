Formula 1 | la griglia di partenza potrebbe presto allargarsi | un nuovo team valuta

Griglia di partenza Formula 1/ Verstappen - pole Gp Ungheria! Ferrari dietro Mercedes : Griglia di partenza Formula 1: Verstappen, pole Gp Ungheria! La prima della sua carriera. Ferrari dietro Mercedes: la Rossa delude nelle qualifiche.

Formula 1 – Verstappen festeggia la sua prima pole - le Mercedes inseguono : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Verstappen conquista la sua prima pole position al Gp d’Ungheria: la griglia di partenza della gara di domani all’Hungaroring Max Verstappen ha conquistato oggi la sua prima pole position in carriera, all’Hungaroring, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Rispettivamente quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Vettel, che hanno comunque regalato un finale di fuoco nelle qualifiche del Gp ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Ungheria 2019 : tutti i record all'Hungaroring : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: si accende la lotta per la pole position all'Hungaroring per la gara del Gp d'Ungheria 2019.

Formula 1 – La strana partenza del Gp di Hockenheim : prima la safety car - poi si parte dalla griglia! [VIDEO] : partenza ‘bagnata’ nel Gp di Hockenheim: prima diversi ‘formation lap’ dietro la safety car, poi si parte dalla griglia Inizia sotto la pioggia il Gp di Germania 2019. Il tracciato di Hockenheim è stato bersagliato da una pioggia battente che è diminuita solo pochi minuti prima dell’inizio della gara. L’asfalto bagnato dall’acqua ha costretto i piloti a diversi ‘formation lap’ dietro la ...

Griglia di partenza Formula 1/ Hamilton in pole - disastro Ferrari! - Gp Germania 2019 - : Griglia di partenza Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: altra pole position per Lewis Hamilton, davanti a Verstappen. Malissimo le Ferrari.

Formula 1 – Hamilton scatta davanti a tutti - Ferrari attardate : la griglia di partenza del Gp di Germania : Il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti domani, al suo fianco la Red Bull di Verstappen. Indietro le Ferrari, con Leclerc decimo e Vettel ultimo Le qualifiche del Gp di Germania incoronano Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes si prende l’87ª pole position in carriera, la terza sul tracciato di Hockenheim, precedendo la Red Bull di Max Verstappen. Seconda fila per Valtteri Bottas e Pierre Gasly, con le Ferrari attardate ...

Griglia d partenza Formula 1/ Lo scontro tra Hamilton e Vettel - Gp Germania 2019 - : Griglia di partenza Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: si accende la battaglia per la pole position e la prima fila nella prova tedesca del Mondiale.

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Leclerc affiancato da Verstappen : la griglia di partenza del Gp di Silverstone : Bottas parte dalla pole position, Leclerc dalla terza casella: la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato il suo compagno di squadra per soli 6 millesimi oggi sul circuito di Silverstone. Terzo tempo per Charles Leclerc, autore di un fantastico giro sul finale della Q3, nonostante le difficoltà della Ferrari, mentre Vettel non è ...

Formula 1 - colpo di scena nella griglia di partenza del Gp d’Austria : Hamilton partirà quarto : La griglia ufficiale diramata ieri dalla Formula 1 ha presentato Hamilton in quarta posizione, ecco spiegato il motivo Lewis Hamilton scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza del Gp d’Austria, nonostante le tre posizioni di penalità applicate dopo il secondo posto ottenuto al termine delle qualifiche. Photo4/LaPresse Una sorpresa che ha spiazzato un po’ tutti, ma spiegata dalla FIA facendo riferimento alla ...

Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc - Hamilton subito dietro : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota della Ferrari partirà davanti a tutti domani in occasione del Gp d’Austria, insieme a lui in prima fila ci sarà Hamilton. Solo nono Vettel Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Austria, il pilota monegasco chiude davanti a tutti con il tempo di 1:03.003 e si prende la seconda pole in carriera dopo quella in Bahrain. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda posizione prima di essere ...