Foggia | da tempo picchiava la compagna incinta | arrestato 22enne anche se lei lo copriva

Mafia Foggia - le mogli dei due innocenti uccisi a San Marco in Lamis : “Poteva accadere a chiunque - è il tempo di impegnarci tutti” : La Provinciale 26 sbuca a Borgo Celano, tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. I cartelli indicano i nomi esotici scelti per i ristoranti aperti negli anni del boom dei pellegrinaggi nella terra di Padre Pio da Pietrelcina. Ci sono Il Sombrero e Lucky Day, Edera e La Pineta: chissà se in uno di questi Luigi Luciani avrebbe organizzato la festa per il primo compleanno di suo figlio se dall’altra parte della montagna, lungo la ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Foggiano - danni e disagi a San Severo : Forti temporali si sono registrati nelle scorse ore in Capitanata, nel Foggiano: un violento nubifragio si è abbattuto su San Severo causando diversi danni e disagi. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Si sono registrati allagamenti soprattutto in via Lucera e via Apricena dove l’acqua ha raggiunto anche i 40 cm. Allagati esercizi commerciali, diversi capannoni, e numerose le auto rimaste in ...

Foggia - torna il maltempo in tutta la Capitanata : diramata l'allerta arancione : Puntuale anche sulle coste adriatiche, e in particolare in provincia di Foggia, è arrivata la nuova perturbazione di origine balcanica, che in queste ore interesserà principalmente il sud della nostra penisola, ma anche alcune delle regioni settentrionali. Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Foggia Today, nelle scorse ore fenomeni abbastanza intensi si sono verificati in tutta la Capitanata e anche sul Gargano. Infatti ...

Maltempo : vento e grandine nel Foggiano - numerosi danni ai tetti e rami caduti : vento e forte e grandine si stanno abbattendo su gran parte della provincia di Foggia e, in particolare, sul Gargano. numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti per alberi caduti e diversi allagamenti. Le zone piu’ colpite sono Manfredonia, Mattinata ma anche San Marco in Lamis. A Torre Mileto, frazione di San Nicandro Garganico, i pompieri e squadre della protezione civile sono ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...