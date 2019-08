Fiorentina-Napoli | Gazzetta | “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 24 agosto 2019): “Indeli protagonisti”: “Indeli protagonisti”. Ladello Sport analizza il match di Firenze sottolineando due certezze in casa azzurra: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. “Nuovi stimoli e vecchie certezze. O meglio dire consolidate certezze. Perché se a José Maria Callejon e Dries Mertens dai del «vecchio» rischi solo una brutta figura, visto che parliamo di una coppia di trentaduenni che continua a divertirsi e a far divertire col pallone tra i piedi. Carlo Ancelotti sta già pensando come inserire Lozano nello schieramento di attacco, si sogna undi mercato last minute in questo settore, ma intanto oggi a Firenze, una volta in più, le certezze sono: Callejon e Mertens, il primo esterno destro del 4-2-3-1, ...

