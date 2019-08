Film al cinema a SETTEMBRE 2019 | data | cast | trama | curiosità | recensione

Casting per il Film 'Gli anni belli' co-prodotto da RAI Cinema e per uno spot del Lego : Sono aperti i Casting per la ricerca di figure varie per una produzione Cinematografica internazionale, a cui partecipa anche RAI Cinema, e quelli per realizzare uno spot pubblicitario del Lego per il lancio di un nuovo gioco. Gli anni belli Per la realizzazione di un film importante dal titolo Gli anni belli, di genere 'commedia' e diretto dal regista Lorenzo d'Amico De Carvalho, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie ...

Cinema : diffuso il primo trailer teaser di Bombshell - il Film sarà nelle sale a dicembre : E’ stato diffuso il primo teaser trailer di Bombshell, che sarà nelle sale il prossimo 20 dicembre. La pellicola è basata su una storia vera: la vicenda dello scandalo scoppiato alla Fox e che ha costretto Roger Ailes, accusato di molestie sessuali, ad abbandonare la presidenza di Fox news. ...Continua a leggere

Spiderman non sarà più nei Film del Marvel Cinematic Universe : Spiderman non farà più parte dei film del Marvel Cinematic Universe: la Sony e la Marvel non hanno trovato un nuovo accordo. Alla fine Marvel e Sony hanno litigato e Spiderman ne subisce le conseguenze. L’accordo fino ad oggi in essere tra la Sony e la Marvel garantiva una coesistenza dei due colossi nella gestione delle avventure di Spiderman al cinema. Questo accordo ha consentito a Spiderman di essere presente all’interno dei film ...

Casting per un Film di Cinemaundici e per una produzione cinematografica a cura di Galaxia : Casting aperti per la realizzazione di un film della casa di produzione Cinemaundici, celebre per aver già prodotto film di altissimo livello. Sono inoltre aperte anche le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per realizzare una nuova importante produzione cinematografica. Le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi rispettivamente a Palermo e a Trieste. Cinemaundici Selezioni in corso per la realizzazione di un film della nota casa di ...

3 From Hell : il nuovo Film di Rob Zombie - leader degli White Zombie e regista cinematografico di grande successo : Credo che dire “ognuno ha il proprio luogo ideale” non abbia bisogno di troppe spiegazioni. Uno lo dice, ognuno ha il proprio luogo ideale, e tac, subito tutti capiscono di cosa si sta parlando. Come se uno dicesse “casa”. Anche se il luogo ideale non è necessariamente casa, anzi, non è quasi mai casa, credo. Del resto la parola ideale non si trova in quel modo di dire così, per caso. Punta a qualcosa di alto, spesso di irrealizabile. O ...

Casting per 'Ragazza Cinema OK' - con finale a Cinecittà World e per uno short Film : Selezioni ancora aperte per Ragazza Cinema OK, in attesa della finale che si terrà a Roma, a Cinecittà World, a settembre. Sono inoltre in corso i Casting finalizzati alla ricerca di varie figure per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La forza di Alice e prodotto dalla Ciak Italia Cinematografica con la collaborazione di Impronte Associazione Culturale. Ragazza Cinema OK Per l'importante concorso Ragazza Cinema Ok sono ...

Cinema e Drink : C’era una volta in America ispirato all’omonimo Film di Sergio Leone : Drink: C’ERA UNA volta IN America (ispirato al film “C’era una volta in America”, di Sergio Leone, 1984) BARMAN: Federico Leone INGREDIENTI: 60 ml VII Hills Italian Dry Gin Infuso istantaneo di popcorn tostato 20 ml limone fresco 10 ml sciroppo di sale Top birra italiana Bicchiere: Coppa PREPARAZIONE: Versare il VII Hills Italian Dry Gin sui pop corn tostati, in modo da acquistarne sapore con ...

Migliori siti per trovare recensioni dei Film in uscita al cinema : Vuoi andare a vedere un film al cinema ma vorresti conoscere il parere degli altri utenti prima di andare ad acquistare il biglietto? Puoi affidarti ai siti di recensioni film online per scoprire se il film in uscita al cinema (ma anche in TV o su DVD/Blu-ray) merita di essere visto o no. Le recensioni […] Migliori siti per trovare recensioni dei film in uscita al cinema

Dal romanzo al cinema - 5 Film da non perdere : Stando alle anteprime di Cinè, le giornate di cinema di Riccione – nei prossimi mesi il cinema ci proporrà ancora molte narrazioni traslate sul grande schermo. Si passa dal thriller al cinecomic, passando per il noir e la commedia. Non c’è genere, insomma, lasciato fuori da queste rivisitazioni. 5 film nati come adattamenti letterari da non perdere fino alla fine dell’anno Il cardellino di John Crowley (10.10.2019) Il cardellino, tratto dal ...

Anche quest’anno noi Cinematti abbiamo stilato la nostra classifica dei Film : Come tutti gli anni in questo periodo, al termine della stagione cinematografica, il gruppo dei Cinematti ha voluto proclamare, attraverso un sondaggione interno, il film più amato tra quelli usciti a partire da settembre scorso. Anche questa volta, come in passato, il risultato finale fotografa in modo puntuale i gusti del pubblico italiano, premiando tre film che rivelano le tendenze e l’orientamento della comunità dei cinefili per le ...

Top Gun e Rambo tra i sequel dei Film cult degli anni '80 in uscita al cinema : La stagione cinematografica 1986/87 viene ricordata come una delle migliori degli ultimi 40 anni e, in questi giorni è tornata in auge per la presentazione del sequel di Top Gun, pellicola uscita nelle sale nell'autunno del 1986. Nello stesso periodo, al cinema uscirono nelle sale grandi capolavori, film che fanno parte della storia del cinema. Un anno di film indimenticabili Su tutti, il meraviglioso Platoon di Oliver Stone, quattro statuette ...

Un pullman itinerante porta i Film nei borghi senza cinema nel Lazio : Fino al 6 agosto, un pullman fa tappa in otto piccoli paesi del Lazio, proiettando gratuitamente grandi classici, commedie cult e nuove uscite. Un pullman “a 35mm”, per portare il grande schermo dove non ci sono sale: il progetto si chiama CinemaCotral ed è nato da un’idea dei ragazzi del Piccolo Cinema America, poi sviluppata insieme alla regione Lazio e all’azienda di trasporti Cotral. Un bus con un itinerario tutto suo, otto comuni in ...

Cinema : Miccichè (Fi) - ‘Mostra Venezia riammetta Film Crespi’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – ‘Il film di Ambrogio Crespi non sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia e il motivo fornito dagli organizzatori pare sia l’ingente numero di film proiettati”. Lo dice il Commissario regionale della Sicilia di Forza Italia, Gianfranco Miccichè che fa un appello affinché sia riammesso in rassegna.‘Invito il direttore artistico del Festival, Alberto Barbera ‘ aggiunge ...

