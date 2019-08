Fifa 20 – Le nuove esultanze nel video di Kazooie94

Fifa 20 Icone : ecco le nuove “leggende” di FUT! Annunciati Rush e Barnes : EA Sports ha annunciato attraverso i canali social alcune delle nuove Icone di #Fifa20! La Prima ad essere annunciata è stata Andrea Pirlo, campione del mondo con l’Italia nel 2006! Il giorno seguente invece è stato il turno dell’olandese Ronald Koeman.. ..e dell’inglese Ian Wright Il 29 luglio è stato annunciato Didier Drogba Successivamente sono […] L'articolo Fifa 20 Icone: ecco le nuove “leggende” di FUT! ...

Fifa 20 : nuove immagini e dettagli per la modalità Volta Football : In FIFA 20, i giocatori possono sperimentare un modo completamente nuovo di giocare con Volta Football prendendo ciò che hanno imparato dalla strada e applicandolo allo stadio o viceversa, dal calciare palloni contro i muri all' eseguire un tiro al volo: lo stile e la creatività del calcio di strada prende vita. Il gameplay in Volta Football si basa sull'esistente motore di gioco EA SPORTS FIFA che sviluppa e perfeziona gli elementi attuali del ...

Fifa 20 : Svelate quattro nuove carte Ones To Watch : EA Sports tramite i propri social ufficiali pochi istanti fa ha ufficializzato quattro nuove carte Ones To Watch ( OTW ) che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Fifa 20 Ultimate Team : EA annuncia nuove Icone e modalità : Quest'anno FIFA Ultimate Team comprenderà nuove Icone, come già anticipato in occasione dell'annuncio del ritorno di Zinedine Zidane, e nuove funzionalità per facilitare l'esperienza di gestione delle rose. FUT Friendlies: un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. In più, quattro nuove modalità: Mystery Ball, King of the Hill, Max ...

Fifa 20 : Svelate due nuove Icons : EA Sports ha annunciato due nuove Icons che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. Il difensore olandese Ronald Koeman e l’attaccante inglese Ian Wright faranno parte del roster ufficiale delle Icons. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e... Source

Fifa 20 : Pitch Notes #4 – Nuove caratteristiche della modalità Pro Club : Siamo qui oggi per condividere alcuni dettagli degli aggiornamenti di quest’anno per la modalità Pro Club. Sappiamo che questa è una modalità molto amata per molti dei nostri fans e abbiamo lavorato duramente per inserire alcune novità richieste dalla community tramite i feedback e suggerimenti, tutto garantire una maggiore personalizzazione del Virtual Pro, inoltre abbiamo introdotto Nuove... Source

