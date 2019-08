Favino compie 50 anni | l’amore con Anna Ferzetti che è una bellissima storia

Fonte : vanityfair

Pierfrancesco il 24 agosto è al giro di boa: l'attore festeggia 50. E la prima a fargli gli auguri è la moglie,. «Auguri, amore mio», scrive via social, a didascalia a una foto in cui si abbracciano. Informale, fotografia di un giorno qualunque. La loro è una: lunghe chiacchierate via Skype, due figlie (Greta, 11e Lea, 5), la giusta distanza, l'arte di far ridere. Stanno insieme da 16. Si sono conosciuti a una festa. Lui, «Picchio», le ha pestato il piede. Da lì hanno iniziato a chiacchierare. Non hanno più smesso. La ricetta ...

