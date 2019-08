Enrico Giovannini | il premier di Greta Thunberg | perché è favorito per Palazzo Chigi con

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Si aggirava ieri tra i padiglioni del Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione un osservato speciale,, ex presidente dell' Istat, ex ministro, portavoce dell' Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) di cui è uno dei fondatori. Era lui, almeno fino al rilancio di G

classcnbc : #CrisiDiGoverno, in attesa del secondo giro di #consultazioni al #Quirinale via al #totonomine: Enrico #Giovannini,… - europeaid : ''Solo la cooperazione multilaterale è in grado di affrontare le grandi sfide globali. Purtroppo non sono temi alla… - Libero_official : Totopremier del governo Pd-M5s, da oggi il favorito è lui. E lo manda #GretaThunberg - -