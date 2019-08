Elezioni subito e Fdi porta la politica al mare

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Giovanni Vasso Domani i militanti del partito della Meloni saranno in spiaggia, nel Salernitano, per chiedere ai cittadini di sottoscrivere la raccolta firme per ritornare immediatamente al voto “” e Fratelli d’Italialaal. A Salerno, domattina, i militanti del partito vicino a Giorgia Meloni saranno tra gli ombrelloni a chiedere, ai bagnanti, di sottoscrivere la raccolta firme per chiedere, dopo la caduta del governo Conte, di tornare immediatamente al voto. Il tormentone dellaagostana è stato quello delle vacanze e, in linea con i temi della comunicazione delle ultime settimane, Fdi andrà in spiaggia. Non per godersi qualche ora di sole ma per sollecitare i cittadini a sottoscrivere la raccolta firme lanciata, a livello nazionale, nelle scorse ore proprio dalla leader del partito della destra, Giorgia Meloni. L’iniziativa ...

FratellidItaIia : Governo, Fdi: Sabato e domenica manifestazioni per raccolta firme petizione “elezioni subito”… - FratellidItaIia : ??Diciamo NO a governi tecnici e contro la volontà popolare. ??Firma la petizione online?? #ElezioniSubito ???? - Marcozanni86 : #Conte come un #Monti qualsiasi che evoca lo spettro dello #spread in caso di elezioni subito, nel più classico dei… -