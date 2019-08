Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Duesono state bloccate eall’aeroporto diEl Sheik il 23 agosto. Erano in vacanza con due amici e, appena atterrate, sono stateaeroportuale. Si tratta di Cosimo Loredana Corallo, 43 anni, e Michele Mikaela Sannicandro, di 45 anni, entrambe originarie di Bitonto, in provincia di Bari. Il fermo provvisorio, in attesa del rimpatrio in Italia previsto nel pomeriggio del 24 agosto, sarebbe dovuto al fatto che le autorità egiziane non ritengono validi i loro documenti in quanto le foto non coincidono con il loro aspetto. Gli amici che viaggiavano con loro parlano di visto negato per il loro orientamento sessuale. “Mia sorella è stata fermata in aeroporto – ha spiegato Ivana Sannicandro, sorella di Mikaela – la motivazione è che pensano che i documenti non corrispondano a lei, a loro. Non sono documenti ...

Agenzia_Italia : L'#Egitto non ha permesso a due #transessuali italiane di andare a #SharmelSheikh - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'#Egitto non ha permesso a due #transessuali italiane di andare a #SharmelSheikh - Cascavel47 : Egitto, due transessuali italiane trattenute dalla polizia all’aeroporto di Sharm: “Foto sul documento non reale, v… -