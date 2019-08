Ecco la “Chernobyl dei ghiacci” | la prima centrale nucleare galleggiante

Fonte : wired

(Di sabato 24 agosto 2019) La Akademik Lomonosov (foto: Lev FedoseyevTass via Getty Images) Laatomica trasportabile è pronta a mollare gli ormeggi. Si chiama Akademik Lomonosov edi salpare dal porto di Murmansk è stata verniciata di fresco con i colori della bandiera russa. Somiglia a una grossa chiatta su cui è stata installata una coppia di mini-reattori atomici da 35 megawatt. È diretta a Pevek, nel Mare della Siberia orientale, dove attraccherà al termine di una traversata artica di cinquemila chilometri.prêt-à-porter per piccole taglie Nei piani della compagnia russa Rosatom, che l’ha costruita, l’Akademik Lomonosov aprirà la strada al mercato delle centrali atomiche di piccola taglia, più economiche e più facili da assemblare o da trasportare in luoghi remoti. Come le aree desertiche, per alimentare gli impianti di dissalazione dell’acqua marina, che richiedono enormi ...

