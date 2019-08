È ufficiale | Hilary Duff sarà di nuovo Lizzie McGuire

Fonte : vanityfair

I fan dipossono gioire: la serie cult tanto amata dai ragazzi di inizio 2000 sta per tornare. Ad annunciarlo è stata la stessa protagonista,, dal palco della convention D23 Expo di Disney Channel: il reboot della serie andrà in onda sul servizio streaming di Disney Plus. E del progetto fa parte anche la creatrice originale della storica e amata serie di Disney Channel, Terri Minsky.receives her Gold Record Award for "" Soundtrack CD (Photo by L. Cohen/WireImage) La serie, andata in onda negli Stati Uniti dal 2001 al 2004, era diventata popolare anche per i siparietti tra la protagonista e il suo ...

