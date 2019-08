Due palermitani al Mongol Rally | 11 mila km in 25 giorni

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Non potremo mai dimenticare gli occhi di quei bambini che vivono nel nulla e con poco o niente, i loro sorrisi, la loro generosità”. Marco non riesce a nascondere la sua emozione quando torna indietro di pochie ricorda gli oltre undicikm percorsi, con Giulio, in poco più di tre settimane a bordo di una scassatissima Seat Ibiza dell’89, percorrendo altipiani, percorsi sterrati, strade inesistenti, deserti, steppe, in mezza Asia. Senza incontrare anima viva per giornate intere. Un’avventura chiamata, gara non competitiva a scopo di beneficenza, che quest’anno ha visto la partecipazione di un gruppo di giovani, Marco Miceli, Giulio Ferraro e l’amico d’infanzia Tommaso Mazzara che coordinava da remoto il team ‘Unni City’, gioco ...

