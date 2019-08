DIRETTA REGGIO AUDACE FERALPISAL' Streaming video tv | bresciani imbattuti finora

DIRETTA/ Reggio Audace Juventus U23 - risultato 1-0 - streaming video : Marchi! : Diretta Reggio Audace Juventus U23 streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la Coppa Italia di Serie C, oggi domenica 18 agosto,.

DIRETTA REGGIO Audace Juventus U23/ Streaming video tv : sfida inedita al Moccagatta : Diretta Reggio Audace Juventus U23 Streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la Coppa Italia di Serie C, oggi domenica 18 agosto,.

DIRETTA REGGIO Audace-Juventus U23 - Alvini e Pecchia alla ricerca della qualificazione : 16.19 - Mancano poco più di due ora all'inizio del match, tra qualche minuto dovremmo avere a disposizione le formazioni ufficiali delle due squadre 16.15 - L'incontro si disputa allo stadio Giuseppe Moccagatta, impianto di gioco dei bianconeri, in quanto il Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia è impegnato dal Sassuolo, che ospita lo Spezia nel match valido per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia-Tim Cup...Continua a ...

Europa League - Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 DIRETTA live : pareggio di Yanush su rigore! : Europa League, diretta live– Prosegue il cammino nei preliminari di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri. Dopo la netta vittoria all’Olimpico Grande Torino contro lo Shakhtyor Soligorsk e con la qualificazione praticamente ipotecata, si va in Bielorussia per la gara di ritorno. I granata hanno messo in cassaforte la qualificazione con i gol di Izzo, De Silvestri, Bonifazi e la doppietta di Belotti. Gara che servirà ...

LIVE Italia-Serbia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : tutto o niente - spareggio decisivo per Tokyo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – L’Italia si qualifica alle Olimpiadi se… – La Serbia ai raggi X – Sestetti titolari e probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al PalaFlorio di Bari si gioca la partita più importante dell’anno, lo scontro diretto che mette ...

DIRETTA/ Tottenham Inter - risultato 1-1 - streaming video SI : pareggio di Sensi! : DIRETTA Tottenham Inter streaming video Sportitalia e risultato live del match amichevole valevole per l'International Champions Cup

LIVE Milan-Manchester United 2-2 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : Lingard trova il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Palla geniale di Maldini per il portoghese che incespica sul pallone e cade in area. 78′ Grande giocata di Andre Silva che stoppa un pallone altissimo e subisce fallo. 77′ Altri cambi per Giampaolo: fuori Suso, tra i migliori nel primo tempo, Ricardo Rodriguez, Calabria, Borini e Piatek, impreciso in attacco. Dentro Bonaventura, Gabbia, Maldini, Conti, Strinic e ...

DIRETTA/ Parma Trabzonspor - risultato 2-2 - streaming video DAZN : pareggio di Sari : Diretta Parma Trabzonspor streaming video DAZN: cronaca e risultato live della partita amichevole che i ducali giocano a Bad Hall in Austria.

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : i bianconeri cercano il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Esce Pjanic ed entra Emre Can nella Juventus 64′ La Juve in questo momento gioca con CR7 prima punta e Mandzukic a sinistra, Inter sempre con il 3-5-2 iniziale 63′ Perisic ci prova, ma Demiral si getta in scivolata e chiude il croato in angolo. Ma che apertura di Sensi in avvio! 62′ La squadra di Conte ha spinto molto nel primo tempo e sembra accusare in questa ...

LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si ricomincia - gli Elefanti cercano il gol del pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Ricordiamo che entrambe le squadre sono uscite vittoriose dai match della prima giornata: i Leoni dell’ Atlante hanno battuto 1-0 la Namibia, gli Elefanti, invece, hanno superato con lo stesso risultato il Sudafrica. 47′ SI ricomincia!!! 20:02 I GIOCATORI HANNO RIFATTO IL LORO INGRESSO IN CAMPO! 20:00 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire ...

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggio che può servire ad entrambe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Tunisia-Mali 1-1. 92′ Ancora Merega pericoloso: l’attaccante del Mali in area prova a piazzarla ma Hassen respinge in tuffo. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Conclusione di prima intenzione di Marega sballata. 87′ Ultima ...